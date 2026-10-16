Chimbas habilitó el consultorio odontológico del CIC de Barrio Los Andes

La Municipalidad de Chimbas puso en funcionamiento el consultorio odontológico del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Los Andes, luego de incorporar un sillón odontológico completo y el equipamiento necesario para prestar el servicio. La iniciativa busca facilitar el acceso a la atención bucal para los vecinos de la zona, sin que deban trasladarse a otros centros de salud para realizar una consulta.

La puesta en funcionamiento fue encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez, quien impulsó la adquisición del equipamiento clínico para acondicionar el espacio y ampliar las prestaciones disponibles en el establecimiento municipal.

La atención estará a cargo de la odontóloga Patricia Manini y se brindará los lunes, miércoles y jueves, de 7 a 13, en las instalaciones del CIC. Los vecinos interesados podrán solicitar atención mediante el sistema de turnos por demanda espontánea, acercándose al establecimiento durante los días y horarios habilitados. También podrán gestionar consultas a través de la línea 0-800 del Ministerio de Salud.

La incorporación del mobiliario clínico y de los elementos necesarios permite contar con un espacio equipado para brindar atención profesional. La medida apunta especialmente a facilitar el acceso a las consultas odontológicas de las familias que tienen dificultades para trasladarse o acceder a otros servicios sanitarios.

Atención odontológica más cerca de los vecinos

La puesta en funcionamiento del consultorio forma parte de las acciones municipales destinadas a fortalecer los servicios disponibles en los espacios comunitarios y responder a las necesidades de los distintos barrios de Chimbas.

Durante la actividad, Rodríguez destacó la importancia de garantizar respuestas ante las demandas de la comunidad y recuperar espacios para la atención sanitaria.

“Cuando una familia necesita atención, no podemos mirar para otro lado. Sabíamos que este consultorio necesitaba equipamiento y tomamos la decisión de ponerlo en condiciones para que vuelva a estar al servicio de nuestra gente. Gobernar también es eso: estar cerca, conocer lo que pasa en cada barrio y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar soluciones. Porque la salud de nuestros vecinos es una prioridad y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expresó la intendenta.

Con esta incorporación, el municipio busca ampliar las prestaciones del CIC de Barrio Los Andes y acercar la atención odontológica a los vecinos, mediante un servicio con días y horarios establecidos.