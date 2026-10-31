Chimbas hará el recambio total de las luminarias del barrio 7 de Septiembre

La intendenta Daniela Rodríguez y el comisario Aurelio Bustamante, jefe interino de la Comisaría 17.ª, encabezaron una reunión barrial donde confirmaron la finalización de los trabajos de recambio en el alumbrado público. Durante este encuentro con vecinos, se anunció el recambio total de la iluminación en el barrio 7 de Septiembre a través de la colocación de 63 luminarias LED de 100 watts que benefician a la comunidad local.

La intervención forma parte del plan municipal para reemplazar progresivamente el 100% del alumbrado halógeno por tecnología LED en todo el departamento de Chimbas. Las autoridades comunales destacaron que estas tareas buscan optimizar la visibilidad en las calles y brindar mayor tranquilidad a cada uno de los hogares que residen en este sector chimbero.

Durante el intercambio con los habitantes de la zona, se abordaron distintas inquietudes, pedidos y necesidades prioritarias para la comunidad. En ese marco, la jefa comunal expresó: "Cada encuentro con los vecinos nos permite conocer de primera mano sus necesidades y establecer prioridades. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también tenemos claro que nuestra responsabilidad es tomar decisiones y dar respuestas concretas. Los compromisos que asumimos tienen que reflejarse en hechos, porque esa es la forma de construir confianza con nuestra gente".

Respecto del avance del programa de obras públicas en la jurisdicción, la mandataria municipal también remarcó: "Cada luminaria que reemplazamos es un paso más hacia el objetivo que nos hemos propuesto: transformar el 100% del alumbrado halógeno de Chimbas a tecnología LED. Es una tarea que venimos realizando de manera incansable, porque queremos que cada barrio cuente con una iluminación moderna, eficiente y en mejores condiciones".

El aspecto vinculante entre la infraestructura y la prevención del delito fue otro punto clave tratado durante el diálogo directo con los vecinos del lugar. Sobre esto, la intendenta manifestó: "Sabemos que la seguridad pública es responsabilidad del Gobierno provincial, pero desde el municipio también tenemos un rol importante. Mejorar la iluminación de nuestras calles contribuye a la prevención, brinda mayor tranquilidad y ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro querido departamento".

Por su parte, la asistencia del comisario Aurelio Bustamante, responsable del sector Centro y Este del municipio, sumó la mirada institucional de la policía sanjuanina al espacio de conversación. Con la obra totalmente terminada, las autoridades locales ultiman detalles para concretar la inauguración oficial del nuevo sistema lumínico que moderniza la infraestructura urbana chimbera.