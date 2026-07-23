La Municipalidad de Chimbas inauguró este jueves las obras de renovación integral de las salas velatorias Nuestra Señora del Carmen, donde funciona desde 2009 un servicio fúnebre gratuito destinado a las familias del departamento.

El edificio fue reacondicionado a partir de un convenio entre el municipio y Parque Alborada, la empresa encargada de la administración y explotación del cementerio municipal.

El nuevo complejo quedó conformado por dos sectores con dos salas velatorias cada uno. Los espacios fueron equipados con kitchenette y áreas comunes destinadas a mejorar la comodidad de las familias durante la despedida de sus seres queridos.

La obra también incorporó una oficina administrativa, un depósito, una pérgola y un acceso exclusivo para los coches fúnebres. Este último permitirá ordenar la circulación interna y facilitar el desarrollo de las ceremonias.

Desde el municipio destacaron que la prestación es completamente gratuita y no se limita al uso de las instalaciones. También contempla el cortejo fúnebre, con el objetivo de evitar que las familias chimberas deban afrontar gastos adicionales ante el fallecimiento de un ser querido.

El servicio se desarrolla desde 2009 a través de un convenio con la Fundación Ítalo Severino Distéfano, una institución creada en 1999 por monseñor Ricardo Báez Laspiur.

Tras el fallecimiento del sacerdote, la tarea fue continuada por Elba Moreno, quien trabajó durante años en la asistencia social y espiritual de la comunidad. En reconocimiento a su labor, una placa instalada en las nuevas salas recuerda su nombre.

La intendenta Daniela Rodríguez encabezó la inauguración y resaltó la importancia de sostener un espacio de acompañamiento para los vecinos en uno de los momentos más sensibles de la vida familiar.