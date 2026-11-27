La Municipalidad de Chimbas puso en marcha un conjunto de obras para mejorar el drenaje del agua y reducir los anegamientos en distintos sectores del departamento, en el marco de la emergencia hídrica. Las tareas comenzaron este viernes en Villa Morrone y continuarán progresivamente durante los próximos días.

Las tareas comenzaron en Villa Morrone y se extenderán a barrios y calles del departamento.

El plan contempla canalizaciones, construcción de cunetas y pasantes, además de una pasarela sobre el Dren General Chimbas. Las intervenciones fueron definidas a partir de los relevamientos municipales y los planteos de los vecinos, que permitieron identificar los sectores con mayores dificultades para el escurrimiento.

Los barrios y calles donde trabajarán

Las obras alcanzarán a Villa Obrera, Villa Morrone, el barrio Los Toneles —Lote Hogar N.º 43—, el Lote Hogar N.º 62 y Villa Unión. También habrá intervenciones sobre las calles Mendoza, Salta y Porres, además de otros sectores del departamento.

En Villa Obrera se realizará la canalización de distintas calles, mientras que en Villa Morrone, Los Toneles, Lote Hogar N.º 62, Villa Unión y las calles Mendoza y Salta se construirán cunetas y pasantes. Estas estructuras permitirán conducir el agua y darle continuidad a su recorrido en los cruces.

En calle Porres, entre Urquiza y la colectora de la Ruta Nacional 40, se ejecutarán trabajos de cordón cuneta, cunetas y pasantes. A estas tareas se suma la construcción de pozos blancos en diferentes zonas.

Canales, pozos blancos y una pasarela

Los pozos blancos son estructuras diseñadas para captar el agua de lluvia y favorecer su infiltración hacia las capas profundas del suelo. A diferencia de los pozos ciegos convencionales, que reciben efluentes cloacales, estos sistemas están destinados al agua pluvial y buscan evitar anegamientos y contribuir a la recarga de las napas subterráneas.

El proyecto también incluye la canalización de un ramo del canal Mogote Viejo por calle Oro, desde Tucumán hasta la colectora oeste de la Ruta Nacional 40. Además, se construirá una pasarela sobre el Dren General Chimbas, en la intersección de Oratorio y Benavídez, para mejorar las condiciones del cruce peatonal.

Prevención ante el fenómeno de El Niño

Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas que el municipio desarrolla ante el fenómeno de El Niño y se suman a los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales, cunetas y desagües. Estas tareas están a cargo del área de Servicios y se realizan semanalmente en más de 15 barrios.

Los trabajos incluyen el retiro de residuos y la limpieza de los conductos para facilitar el escurrimiento del agua. La planificación fue coordinada por las áreas que integran el Comité de Emergencia Municipal, a partir de recorridas y relevamientos en distintos puntos de Chimbas.