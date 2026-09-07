La Municipalidad de Chimbas, a través de la Oficina de Empleo y Punto Digital, abrió las inscripciones para cuatro capacitaciones gratuitas destinadas exclusivamente a vecinos del departamento. Las propuestas comenzarán la semana del 14 de septiembre y tendrán una duración de un mes y medio.

Se trata de talleres de nociones básicas de computación, artes industriales, RCP y Orientación al Trabajo Independiente (OTI). Las inscripciones son presenciales y se realizan de lunes a jueves, de 8 a 12, en la Oficina de Empleo. “Comienza la inscripción para una serie de capacitaciones que van a ser dictadas a partir de la semana próxima”, explicó Daniel de la Cruz, responsable de coordinación de la Oficina de Empleo y Punto Digital de la Municipalidad de Chimbas.

RCP y computación

Una de las propuestas es el taller de RCP, destinado al público en general. Según explicó De la Cruz, la capacitación busca brindar conocimientos básicos para actuar ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida. “Lo que se pretende es hacer una introducción en ejercicios de salvataje para situaciones que nos pueden ocurrir en el hogar, en un espacio público”, señaló.

También se dictará Nociones Básicas de Computación, pensado para quienes quieran acercarse a las herramientas tecnológicas. “La intención es acercar la tecnología a aquellas personas que no están pudiendo en este momento financiar un curso de estas características”, explicó el funcionario.

Un oficio para generar ingresos

El taller de Artes Industriales tendrá una orientación práctica y permitirá aprender técnicas de resina, craquelado y trabajos con materiales reciclables. “Ellos aprenden un oficio que después nosotros articulamos con el área de Cultura de la Municipalidad. Lo presentamos en las distintas ferias y eventos y ellos pueden comercializar ese producto”, contó De la Cruz.

Además, esta capacitación tiene una vinculación con el Programa de Empleo Independiente (PEI). De acuerdo con el funcionario, la herramienta permite que la idea de proyecto surgida durante el taller pueda ponerse en práctica mediante un programa con financiación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Orientación al trabajo independiente

La cuarta propuesta es el taller denominado OTI, que significa Orientación al Trabajo Independiente. El objetivo es brindar herramientas para quienes buscan desarrollar una actividad por cuenta propia.

“Todos los recursos que se utilizan son por parte de la gestión de nuestro intendente Daniela Rodríguez”, destacó De la Cruz, quien señaló que los materiales utilizados en las capacitaciones también son financiados por el municipio.

Quiénes se puede inscribir

Los talleres son gratuitos y están destinados a mayores de 18 años. No se requiere experiencia previa, sino interés en aprender y sumar nuevos conocimientos. “Solamente ganas, predisposición de querer aprender, de querer desarrollarse más en cuanto ya sea la parte teórica como en la parte práctica”, sostuvo De la Cruz.

La convocatoria, sin embargo, está limitada a los vecinos de Chimbas. “Tenemos la prioridad con nuestros vecinos de nuestro departamento, así que por el momento, no”, aclaró ante la posibilidad de que puedan inscribirse personas de otros departamentos.

Cupos limitados y fechas

Desde el municipio informaron que los cupos son limitados debido a la capacidad de las salas y a la disponibilidad de recursos tecnológicos. “Preferimos eso para que el aprendizaje pueda ser más enriquecedor”, explicó De la Cruz.

Las clases comenzarán la semana del 14 de septiembre y finalizarán durante la última semana de octubre. Se dictarán durante la mañana, en horarios de 9 a 11 y de 11 a 13, en las dos salas acondicionadas que posee el municipio. Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Empleo de Chimbas, de lunes a jueves, de 8 a 12, para completar la inscripción.