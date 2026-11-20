La Municipalidad de Chimbas lanzó una nueva edición del concurso fotográfico “Chimbas, desde tu mirada”, una propuesta que repartirá $1.200.000 en premios y busca retratar la identidad del departamento. La iniciativa se realiza en el marco de las celebraciones por el 113.º aniversario y convoca a fotógrafos profesionales y aficionados a mostrar, a través de imágenes, los barrios, las costumbres y las historias de la comunidad.

La convocatoria es gratuita y permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre de 2026. El objetivo es reunir diferentes perspectivas sobre el departamento y construir un registro visual de los espacios, personajes y tradiciones que forman parte de su vida cotidiana.

Dos categorías y $1.200.000 en premios

El certamen contempla dos categorías: Profesional y Aficionados, y está destinado a personas mayores de 18 años que tengan domicilio en San Juan o acrediten una residencia estable de al menos dos años. Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, tomadas entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, con cámaras fotográficas o teléfonos celulares.

En la categoría Profesional, el primer premio será de $500.000 y el segundo de $250.000. Para Aficionados, se entregarán $300.000 al primer puesto y $150.000 al segundo.

Las imágenes serán evaluadas por un jurado integrado por profesionales de la fotografía y las artes plásticas de San Juan, junto a representantes municipales. Además, se entregarán menciones honoríficas y algunas obras podrán formar parte de una futura muestra itinerante en espacios públicos del departamento.

Cómo participar del concurso fotográfico

Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre para enviar sus trabajos al correo electrónico chimbasconcursoaniversario@gmail.com. Las fotografías deberán estar acompañadas por los datos personales de cada participante y las bases y condiciones firmadas.

Los archivos tendrán que presentarse en formato JPG, con una resolución mínima de 6 megapíxeles o un lado mayor de al menos 3.000 píxeles, y un peso máximo de 5 MB. También deberán ser originales y no haber sido premiados ni publicados anteriormente.

El anuncio de los ganadores está previsto para el 19 de diciembre, mientras que la exposición de las fotografías seleccionadas se realizará en una fecha y lugar que serán confirmados posteriormente. Para realizar consultas, los participantes podrán comunicarse a través del WhatsApp 2646245382.

Una convocatoria para mostrar la identidad chimbera

A través de “Chimbas, desde tu mirada”, el Municipio busca que los vecinos sean protagonistas de los festejos por un nuevo aniversario del departamento. La propuesta apunta a reflejar aquello que identifica a la comunidad y construir, mediante la fotografía, un retrato colectivo de Chimbas.