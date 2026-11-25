La Municipalidad de Chimbas comenzó este martes con un operativo de limpieza y prevención en distintos sectores de la Costanera, luego de detectarse una importante acumulación de residuos domiciliarios y escombros en las inmediaciones y en las propias áreas de escurrimiento del río San Juan.

La intervención municipal busca mejorar las condiciones de higiene del entorno, preservar el ambiente y reducir sensiblemente los riesgos de accidentes para los vecinos y bañistas que concurren a la zona.

Las tareas de saneamiento iniciaron formalmente a la altura de las inmediaciones del Lote Hogar 62 y del Loteo San Julián, donde cuadrillas de la comuna trabajaron intensamente en la recolección de residuos urbanos y en la remoción de materiales pesados de construcción.

La presencia de estos desperdicios en las zonas de escurrimiento representa una seria amenaza para la seguridad física de los transeúntes y obstaculiza el curso natural del agua ante imprevistas variaciones en la corriente.

El despliegue comunal cobró carácter de urgencia debido al notable incremento registrado en el caudal del río San Juan. Según datos proporcionados por la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre), el Departamento de Hidráulica elevó el volumen de erogación del dique Ignacio de la Roza de 10 a 15 metros cúbicos por segundo hacia el cauce principal. Este incremento en el flujo responde a las maniobras hidráulicas coordinadas por el Gobierno provincial y al fenómeno natural del deshielo en la cordillera.

A pesar del aumento sostenido de la corriente y de la prohibición oficial vigente que impide ingresar al agua, durante el último fin de semana se observó a una multitud de sanjuaninos disfrutando de un chapuzón en el sector de la Costanera de Chimbas. Ante esta concurrencia masiva en un espacio no habilitado para el uso recreativo estival, la comuna resolvió intervenir directamente con personal y maquinaria municipal para sanear el lugar.

Desde la municipalidad de Chimbas aclararon oportunamente que la administración, custodia y mantenimiento del cauce del río San Juan corresponden a los organismos específicos del Gobierno provincial. No obstante, el municipio chimbero resolvió colaborar activamente aportando recursos humanos y equipamiento propio para realizar estas tareas preventivas de limpieza en beneficio de toda la comunidad.

Intervenciones programadas y colaboración vecinal

Los trabajos iniciados en el tramo del Lote Hogar 62 y Loteo San Julián marcan únicamente la fase inicial del plan de saneamiento dispuesto por la comuna. Desde el municipio confirmaron que las labores continuarán activamente durante los próximos días, mediante intervenciones programadas por tramos con el propósito de cubrir progresivamente la totalidad de la franja de la Costanera.

En el marco de estos operativos, las autoridades locales hicieron un enfático pedido a los vecinos para evitar arrojar basura o escombros en las cercanías del río San Juan. Advirtieron sobre el fuerte impacto ambiental que genera la acumulación de desechos y el peligro de obstrucción que representan ante eventuales crecidas.

Prohibición estricta y recomendaciones de seguridad

En paralelo a los trabajos en el terreno, los organismos oficiales reiteraron que se encuentra prohibido bañarse en cualquier sector del río San Juan, medida preventiva que rige sin excepciones para todo el trayecto de la Costanera chimbera.

Asimismo, se instó a evitar la realización de actividades deportivas o recreativas en sus márgenes y se exigió no ingresar ni permanecer dentro del cauce para prevenir situaciones de riesgo asociadas al aumento de la corriente. Finalmente, se solicitó a los adultos supervisar a los niños y respetar en todo momento las indicaciones y advertencias emitidas por las autoridades oficiales.