Chimbas pondrá una pantalla gigante para ver el partido de Argentina

El espíritu mundialista llegará este lunes a Chimbas con una nueva propuesta para que vecinos y familias puedan vivir juntos la previa del partido de la Selección Argentina frente a Austria. Bajo el lema “Chimbas late por Argentina”, el municipio organizó una Kermés Mundialista en la Plaza Departamental.

La actividad comenzará a las 10 y tendrá como principal atractivo la transmisión en vivo del segundo partido de la Scaloneta en el Mundial 2026 a través de una pantalla gigante. La propuesta busca convertir el encuentro deportivo en una jornada de recreación para todas las edades.

Además del partido, el evento contará con diferentes actividades pensadas para acompañar la jornada. Habrá juegos tradicionales de kermés para chicos y grandes, un espacio de intercambio de figuritas del álbum oficial y propuestas vinculadas al comercio local.

Uno de los desafíos destacados será el “Desafío de penales”, una iniciativa que busca incentivar las compras en los comercios de Chimbas. Los vecinos que presenten un voucher de compra de cualquier negocio del departamento podrán participar pateando tres penales y tendrán la posibilidad de acceder a importantes premios.

La jornada se extenderá hasta las 16 horas en la Plaza Departamental de Chimbas, ubicada en la intersección de las calles Mendoza y Rodríguez.

Desde la comuna invitaron a asistir con camisetas, banderas y reposeras para compartir una jornada familiar, jugar y acompañar a la Selección Argentina. La entrada será libre y gratuita.