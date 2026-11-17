La Municipalidad de Chimbas presentó ante representantes del Copre los avances de su plan de acción frente al fenómeno El Niño y los trabajos preventivos que desarrolla en el departamento. Durante el encuentro, la intendenta Daniela Rodríguez expuso las intervenciones que se realizan desde agosto y que alcanzan, en promedio, a 20 barrios y villas por semana.

La reunión se llevó adelante entre integrantes del organismo provincial y funcionarios del Comité Municipal de Defensa Civil. Allí se compartieron detalles de las medidas que buscan reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas.

Los trabajos preventivos en los barrios

El plan municipal contempla la identificación de sectores vulnerables, el relevamiento de las condiciones de canales y desagües y la ejecución de obras preventivas. Entre las tareas que se realizan semanalmente se encuentran la limpieza y profundización de cunetas, la recuperación de canales y la liberación de puentes para favorecer el escurrimiento del agua.

Según lo expuesto durante el encuentro, las intervenciones llegan en promedio a unos 20 barrios y villas por semana. Los trabajos se llevan adelante con recursos municipales y priorizan los sectores que requieren mayor atención.

El mapa de riesgos y la coordinación con Provincia

Durante la reunión, los integrantes del Comité Municipal presentaron los avances en el mapa de riesgos del departamento y las acciones desarrolladas por las distintas áreas municipales. También expusieron los relevamientos de familias en situación de vulnerabilidad y las medidas previstas para mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

El encuentro permitió conocer el avance de la planificación provincial e intercambiar información sobre las necesidades de coordinación entre los organismos competentes. Desde Chimbas remarcaron que la prevención y la atención de emergencias requieren responsabilidades compartidas entre Provincia y Municipio.

La continuidad del plan de acción

La intendenta Daniela Rodríguez ratificó que continuarán las intervenciones que se vienen ejecutando desde el municipio. La planificación mantendrá como prioridad el trabajo territorial y la atención de los sectores identificados como más vulnerables.

De esta manera, Chimbas busca anticiparse a posibles situaciones de emergencia vinculadas al fenómeno El Niño mediante tareas de mantenimiento, relevamiento y acondicionamiento de la infraestructura hídrica. El municipio continuará desarrollando las acciones preventivas en distintos puntos del departamento.