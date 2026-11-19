La Municipalidad de Chimbas presentó oficialmente a los Diablos Rojos, su equipo de ciclismo para la temporada de ruta 2026/2027, y la intendenta Daniela Rodríguez ratificó la decisión de continuar invirtiendo en el deporte. El acto se realizó en el Parque de Chimbas, donde la jefa comunal destacó el valor de las políticas deportivas municipales, incluso en un contexto económico complejo.

La presentación contó con la participación de funcionarios, deportistas, integrantes del cuerpo técnico y familiares, además de la entrega de nueva indumentaria para los siete ciclistas que integran el plantel. Durante la jornada, Rodríguez recordó los desafíos que representaron el ciclismo y el carnaval al asumir la conducción del municipio, por su importancia para la identidad deportiva y cultural del departamento.

Rodríguez defendió el deporte como política pública

La intendenta también contó que fue construyendo un vínculo cercano con el equipo, acompañando a los corredores en distintas competencias y conociendo el esfuerzo que implica cada temporada. “El deporte es eso, es el desarrollo de la persona. Sin deporte no hay una comunidad que crezca, sin educación tampoco vamos a crecer. Entonces, donde haya ese desarrollo, ahí voy a estar yo”, expresó.

En ese sentido, Rodríguez remarcó que la función municipal va más allá de los servicios básicos y que también debe acompañar a las familias, los trabajadores y quienes desarrollan actividades culturales y deportivas. “Un municipio no es solamente alumbrado, barrido y limpieza. Un municipio somos todos nosotros, somos familias, somos trabajadores, somos artistas, deportistas”, sostuvo.

Los siete ciclistas de los Diablos Rojos

El equipo recibió camisetas, bodies y maillots para afrontar las competencias de la nueva temporada. El plantel está integrado por Rubén Gabriel Ramos, Ángel Lautaro Oropel y Exequiel Alarcón, en categoría Élite; Lisandro Mateo Bravo y Ramiro Mauricio Pérez Solís, en Sub-23; y Juan Ignacio Saldaño Espina y Mauro Benjamín Audicio, en Juniors.

La dirección técnica continuará a cargo de Ernesto “Pollo” Fernández, quien adelantó que la próxima Vuelta a San Juan será su última participación como técnico en esa competencia. El entrenador señaló que buscará alcanzar el podio y afrontar una buena temporada junto al equipo municipal.

En representación de los ciclistas, Rubén Ramos agradeció el respaldo que reciben durante todo el año y destacó el acompañamiento de los vecinos de Chimbas en cada competencia. Entre los principales desafíos del calendario aparecen la Vuelta a San Juan y las distintas pruebas regionales.

Las escuelas deportivas y la apuesta municipal

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, destacó que la continuidad del ciclismo forma parte de una decisión política más amplia, que incluye el funcionamiento de 23 escuelas deportivas municipales. Las propuestas están destinadas a niños, jóvenes y personas mayores, con el objetivo de favorecer la integración social, la formación y la calidad de vida.

La funcionaria también remarcó la importancia de sostener estas actividades frente a las dificultades económicas. De esta manera, Chimbas ratificó su apuesta al deporte como una política pública que busca acompañar el desarrollo de sus atletas y de toda la comunidad.

La jornada concluyó con la presentación de la indumentaria oficial y el reconocimiento a los integrantes del equipo, que volverán a representar al departamento con sus tradicionales colores rojos.