La Municipalidad de Chimbas desarrolla durante esta semana una serie de operativos de limpieza y prevención sanitaria en distintos barrios del departamento, con especial atención en las tareas de descacharreo para reducir posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Las intervenciones comenzaron el martes 24 de noviembre y continuarán hasta el viernes 27, con cuadrillas municipales distribuidas en las zonas Este, Oeste y Centro. Entre las acciones previstas se encuentran el retiro de objetos en desuso, el corte de pasto, el desmalezamiento y la desinfección de espacios públicos.

Como parte de estas medidas, este miércoles 25 se realizan trabajos de descacharreo y corte de pasto en barrio Chimbas 2, Villa Cobos y Villa Oro. El cronograma continuará el viernes 27 en los barrios Pateta y Lebensohn, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y reducir los lugares donde pueden reproducirse los mosquitos.

La agenda también contempla operativos de desinfección que comenzaron en barrio Mercedario y continuarán en Chimbas 2. A estas intervenciones se suma la atención de pedidos realizados por vecinos mediante expedientes municipales.

En paralelo, las cuadrillas avanzan con tareas de limpieza general, corte de césped, desmalezamiento y cepillado en distintos sectores. Los trabajos comprenden las calles Pelayes, Blanco y Rodríguez, desde Oratorio hacia el Este, además de los barrios Conjunto 10, Las Calandrias y El Chañar, correspondientes a la Delegación Oeste.

El despliegue municipal incluye también trabajos de limpieza integral de cunetas y liberación de puentes y desagües pluviales. En la zona Este, las intervenciones se realizan en Villa Mariano Moreno y barrio 2 de Abril; en la zona Oeste, en barrio Círculo Policial; y en el área Centro, en Santa Cruz, Chimbas 1, Parque Independencia, Pateta y Lebensohn.

Estas últimas tareas, que se extenderán hasta el viernes 27, apuntan a mejorar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias y forman parte del mantenimiento urbano que lleva adelante la Secretaría de Servicios, junto con las delegaciones municipales y los equipos de trabajo distribuidos en el departamento.

Los operativos se desarrollan por sectores y combinan acciones de prevención sanitaria, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.