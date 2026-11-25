En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Chimbas realizará este miércoles 25 de noviembre una marcha de antorchas denominada “Iluminando Caminos”. La actividad comenzará a las 20 y tendrá un recorrido desde la Plaza Departamental hasta el Parque de Chimbas.

La convocatoria está abierta a vecinos, familias e instituciones que quieran sumarse a la jornada de concientización y reflexión. La propuesta busca visibilizar la problemática de la violencia de género y promover el compromiso de toda la comunidad para prevenirla y erradicarla.

El significado de las antorchas

La iniciativa propone utilizar las antorchas como símbolo de esperanza, memoria y acompañamiento a las mujeres que atraviesan o atravesaron situaciones de violencia. Desde el municipio señalaron que la actividad apunta a generar un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

A través de esta jornada, la comuna busca reforzar la importancia de la participación ciudadana, la sensibilización y el trabajo conjunto. El objetivo es contribuir a la construcción de una comunidad más igualitaria y libre de violencias.

Cómo participar y dónde inscribirse

Las personas interesadas en participar podrán realizar consultas e inscribirse de 8 a 12 en el Área de Desarrollo Social o en la Dirección de Género y Diversidad. Ambas dependencias se encuentran ubicadas en 25 de Mayo y Laprida.

Además, se habilitó el teléfono 2646739236 para obtener información sobre la actividad. Desde la Municipalidad de Chimbas invitaron a toda la comunidad a sumarse a la marcha y acompañar el mensaje de conciencia, respeto y compromiso frente a la violencia contra las mujeres.