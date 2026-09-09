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Chimbas realizó limpieza de canales en El Mogote Viejo para evitar desbordes
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Chimbas llevó adelante un operativo de limpieza en sectores de El Mogote Viejo, con trabajos desplegados desde Villa Blanco hasta el Barrio Martín Fierro, con el objetivo de mantener despejados los canales y reducir riesgos ante una posible llegada de agua.
Las tareas estuvieron a cargo de cuadrillas municipales, que realizaron el retiro de residuos domiciliarios y no domiciliarios acumulados tanto en el cauce como en sus alrededores.
Trabajo conjunto con Hidráulica
Durante el operativo también participó personal de Hidráulica, en una tarea conjunta orientada a agilizar la limpieza y facilitar el normal escurrimiento del agua en caso de que aumente el caudal.
La intervención tuvo un carácter preventivo, debido a que la presencia de residuos y obstrucciones puede dificultar la circulación del agua y aumentar el riesgo de desbordes hacia sectores habitados.
Buscan mantener despejados los cauces
La tarea forma parte del trabajo de coordinación que Chimbas viene realizando para fortalecer la prevención, mantener limpios los cauces y actuar con anticipación ante situaciones que puedan afectar a los vecinos.
Desde el municipio remarcaron la importancia de evitar arrojar residuos en canales, acequias y espacios destinados al escurrimiento del agua. Mantener estos sectores despejados resulta fundamental para reducir riesgos y proteger a toda la comunidad.