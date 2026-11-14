Ante el riesgo de nuevas lluvias y crecientes en San Juan, la Municipalidad de Chimbas intensificó las tareas de limpieza de drenes y relevamiento de sectores cercanos al río San Juan. Los trabajos se realizan en conjunto con la Dirección de Hidráulica y buscan mejorar el escurrimiento del agua para reducir las posibilidades de anegamientos en distintos puntos del departamento.

La intendenta Daniela Rodríguez supervisó las intervenciones en calle Luna y Callejón Ortiz, donde se realizan tareas de limpieza del dren general. También recorrió el Paso Camargo, que conecta El Mogote, en Chimbas, con La Cañada, en Albardón, para evaluar las condiciones del cauce del río San Juan.

Otro de los puntos inspeccionados fue el dren general de avenida Benavídez, desde calle Oratorio y Callejón Flores hasta el límite este con Santa Lucía, donde el sistema desemboca en el río San Juan.

Las tareas adquieren relevancia después de las fuertes lluvias y crecientes registradas en la provincia durante los últimos días. Si bien la limpieza permite mejorar la circulación del agua, no elimina por completo el riesgo de inundaciones ante precipitaciones intensas.

Limpieza de drenes para prevenir anegamientos

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en la intersección de calle Luna y Callejón Ortiz, donde el municipio y la Dirección de Hidráulica realizan tareas de mantenimiento.

El objetivo es retirar los materiales que puedan obstruir el paso del agua y mantener despejado el dren general, una infraestructura importante para el escurrimiento durante las tormentas.

Los trabajos forman parte de un plan preventivo que también incluye la limpieza y profundización de canales, acequias y cunetas en distintos barrios de Chimbas.

Durante la semana del 10 al 13 de noviembre, el municipio desarrolló un cronograma de mantenimiento que alcanzó a 28 barrios, con retiro de residuos, sedimentos y acondicionamiento de desagües.

Revisaron el Paso Camargo y el cauce del río San Juan

La intendenta Rodríguez también recorrió el Paso Camargo, sector que comunica El Mogote con La Cañada, en Albardón.

Allí se realizó un relevamiento para observar las condiciones actuales del cauce del río San Juan y evaluar las características del terreno.

La inspección se produce en un escenario de aumento de caudales por el deshielo cordillerano. Desde la Dirección de Hidráulica provincial advirtieron recientemente que el río podría alcanzar picos de hasta 200 m³/s, lo que incrementa la necesidad de seguimiento de los sectores vulnerables.

Sin embargo, el comunicado municipal no informó daños específicos en el Paso Camargo ni anunció nuevas obras sobre ese cruce.

Qué trabajos se realizan en avenida Benavídez

La supervisión también alcanzó el dren general de avenida Benavídez, desde calle Oratorio y Callejón Flores hasta el límite departamental con Santa Lucía.

Durante el recorrido se evaluaron las condiciones del sistema de desagües y se identificaron sectores que podrían necesitar nuevas intervenciones.

El municipio no precisó todavía la extensión de los tramos que requieren mantenimiento ni una fecha para completar los trabajos.

El pedido de la intendenta a los vecinos

Rodríguez insistió en que las tareas de limpieza deben acompañarse con el compromiso de los habitantes para evitar nuevas obstrucciones.

“No podemos permitir que los lugares donde intervenimos vuelvan a llenarse de basura. Cuidar estos espacios es cuidar nuestras casas, nuestros barrios y a nuestras familias”, expresó la intendenta.

La acumulación de residuos y escombros en los canales puede impedir la circulación del agua y agravar los anegamientos durante una tormenta.

Por ese motivo, el municipio pidió evitar arrojar basura en los cauces y mantener despejados los desagües cercanos a las viviendas, mientras continúan los operativos preventivos en el departamento.