Chimbas renovó la iluminación del Parque de Los Abrazos y su playón

La Municipalidad de Chimbas realizó una intervención integral para renovar y mejorar el sistema de iluminación del Parque de Los Abrazos, uno de los espacios verdes más tradicionales del departamento y un punto de encuentro habitual para niños, jóvenes y familias de distintos barrios.

El parque se encuentra en una zona donde confluyen vecinos de los barrios La Amistad, Cipolleti, Las Calandrias, Conjunto 10 y Arenales, entre otros. Por su ubicación y uso cotidiano, el municipio avanzó con trabajos destinados a recuperar mejores condiciones para las actividades recreativas y deportivas, especialmente durante la tarde y la noche.

Nuevas columnas y mayor iluminación

En el sector del espacio verde se instalaron cuatro columnas metálicas. La obra incluyó dos columnas dobles y una estructura de cuatro brazos, todas equipadas con luminarias de 150 watts para restablecer y mejorar el alumbrado general del parque.

Además, los trabajos alcanzaron al playón, uno de los sectores con mayor movimiento dentro del predio. Allí se colocaron cuatro reflectores de 500 watts con protección, lo que permitirá reforzar de manera significativa la iluminación para quienes realizan actividades deportivas y recreativas.

La intervención busca mejorar las condiciones de uso del espacio público y, al mismo tiempo, aportar mayor seguridad para los vecinos que concurren al parque.

Un espacio de encuentro para varios barrios

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, destacó que los trabajos forman parte de las acciones de recuperación y mantenimiento que el municipio lleva adelante en los espacios públicos del departamento.

“Queremos que nuestros chicos y sus familias puedan seguir disfrutando del Parque de Los Abrazos con mayor seguridad y comodidad. Es un lugar muy querido, con mucha historia para Chimbas, y por eso era importante recuperar su iluminación y volver a ponerlo en mejores condiciones”, expresó.

Rodríguez también remarcó la importancia de que la comunidad acompañe las mejoras y cuide las instalaciones para evitar hechos de vandalismo que puedan afectar el patrimonio común.

El pedido de cuidar las mejoras

La jefa comunal sostuvo que cada obra realizada en plazas, parques y espacios recreativos tiene como destinatarios a los vecinos del departamento y pidió compromiso para preservar las instalaciones.

“Estos espacios son de todos. Cada luminaria, cada juego y cada mejora que hacemos es para que la disfruten nuestros vecinos. Por eso también necesitamos el compromiso de todos para cuidarlos, valorarlos y protegerlos”, señaló.

Con la renovación del sistema de alumbrado, el Parque de Los Abrazos recupera mejores condiciones para convertirse nuevamente en un espacio de encuentro. La mayor iluminación permitirá extender las actividades recreativas y deportivas y fortalecer la seguridad en uno de los puntos más concurridos de esa zona de Chimbas.

La intendenta concluyó que el cuidado colectivo de estos espacios también forma parte de la construcción de “un Chimbas más lindo, más seguro y mejor para todos”.