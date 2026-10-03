Chimbas volverá a correr por la prevención del cáncer de mama. El próximo sábado 17 de octubre, desde las 18, se realizará una nueva edición de la Maratón y Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama, una propuesta gratuita que combinará actividad física, concientización y acceso a controles de salud.

Bajo el lema “Corramos por la vida”, la jornada tendrá dos modalidades para que puedan participar personas con distintos niveles de preparación: una prueba competitiva de 10 kilómetros y una caminata participativa de 3 kilómetros.

Pero la actividad tendrá además un componente sanitario. En el marco del convenio entre la Municipalidad de Chimbas y la Fundación Sanatorio Argentino, durante la jornada se estarán agendando turnos para estudios relacionados con la detección temprana del cáncer de mama.

Cuándo y dónde será

La concentración y largada de ambas propuestas será en el Parque de los Abrazos. La llegada estará ubicada en la Plaza de Villa Obrera.

La participación será gratuita y la convocatoria está abierta a toda la comunidad, tanto para quienes quieran correr como para quienes prefieran caminar y acompañar la iniciativa.

La carrera de 10 kilómetros tendrá un recorrido que comenzará en el Parque de los Abrazos y continuará por calle 25 de Mayo, Bonduel y Tulum. Luego seguirá por el sector de avenida José Domingo Perón (avenida Costanera), avenida Benavídez y calle Calívar, hasta llegar a la Plaza de Villa Obrera.a)

Recorrido. (Gentileza)

La caminata de 3 kilómetros tendrá un circuito más corto. Desde el Parque de los Abrazos avanzará por Bonduel, Tulum y posteriormente por Calívar hasta la Plaza de Villa Obrera.

Recorrido. (Gentileza)

La prevención como eje de la jornada

La propuesta busca que el encuentro deportivo sirva también para acercar información y herramientas concretas de prevención a los vecinos.

Uno de los principales objetivos será recordar la importancia de los controles y de la detección temprana. En ese sentido, el Instituto Nacional del Cáncer señala que detectar el cáncer de mama en etapas iniciales puede aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso y reconoce a la mamografía como una herramienta para la detección precoz.

Por eso, la posibilidad de gestionar turnos para estudios durante la actividad apunta a transformar el mensaje de concientización en una acción concreta vinculada al cuidado de la salud.

Una convocatoria para toda la comunidad

La Municipalidad de Chimbas organiza la jornada a través de la Secretaría de Desarrollo Social, como parte de las actividades previstas durante octubre, el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La propuesta también busca acompañar a quienes atravesaron o atraviesan un diagnóstico y a sus familias, generando un espacio de encuentro alrededor de la prevención.

La inscripción es gratuita y se realiza mediante el formulario disponible en las redes oficiales de la Municipalidad de Chimbas.

Así, la jornada del 17 de octubre propone correr, caminar y, al mismo tiempo, poner en el centro un mensaje de prevención: informarse, acceder a los controles y detectar a tiempo puede ser fundamental frente al cáncer de mama.