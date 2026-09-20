Un árbol de gran porte bloqueó por completo la calzada de avenida Benavídez, a pocos metros de calle Angualasto, en Chimbas. Personal municipal trabaja este domingo en el corte, trozado y extracción del ejemplar para liberar el sector y permitir nuevamente el tránsito.

La intervención se concentra sobre Benavídez en dirección hacia calle Oratorio, donde el tamaño del árbol impide la circulación vehicular. Mientras avanzan las tareas, se recomienda a los conductores evitar el sector y utilizar vías alternativas hasta que finalice el operativo.

Una dotación del área de Servicios realiza el corte progresivo de ramas y troncos para poder retirar el ejemplar sin generar nuevos riesgos en la calzada. Una vez completado ese procedimiento, comenzarán las tareas de limpieza del lugar.

Operativo para liberar la avenida

El bloqueo obligó al municipio a desplegar personal y equipamiento específico sobre una de las arterias transitadas del departamento.

Las tareas se desarrollan por etapas debido a las dimensiones del árbol. El objetivo inmediato es despejar completamente la avenida y restablecer la circulación en condiciones seguras.

Hasta que concluya la intervención, quienes transiten por la zona deberán extremar las precauciones ante la presencia de trabajadores y elementos sobre la calzada.

Guardias activas en distintos sectores

En paralelo, las cuadrillas municipales permanecen en alerta para responder ante nuevos inconvenientes relacionados con árboles, ramas, postes o cables afectados en diferentes puntos de Chimbas.

Los equipos continuarán atendiendo los reportes que ingresen durante la jornada y realizando intervenciones en aquellos lugares donde exista riesgo para peatones, automovilistas o viviendas.

Cómo comunicar una emergencia

Ante situaciones que requieran asistencia municipal, los vecinos de Chimbas pueden comunicarse al 0800-222-7714 o al 4313072.

Las guardias seguirán operativas mientras continúen las tareas y se mantenga la necesidad de responder a nuevos incidentes en el departamento.