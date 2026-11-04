Chimbas ya tiene un mapa de riesgos y prepara su respuesta ante El Niño

La Municipalidad de Chimbas profundiza las tareas de prevención ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno El Niño. A través del Comité Municipal de Defensa Civil, conformado por decisión de la intendenta Daniela Rodríguez, el departamento avanza en la elaboración de un mapa de riesgos y en la recuperación del sistema de drenaje para reducir las consecuencias de eventuales precipitaciones intensas.

Las acciones comenzaron en agosto y tuvieron un primer paso institucional el 6 de septiembre, con la conformación del equipo de trabajo integrado por funcionarios del gabinete, secretarios y coordinadores municipales. Desde entonces, el comité trabaja en la elaboración del primer Plan de Emergencia Municipal, siguiendo los lineamientos de la legislación vigente en materia de Protección Civil.

Uno de los principales avances fue la construcción de un mapa de reconocimiento de riesgos. El relevamiento permitió identificar barrios con antecedentes de anegamientos, viviendas vulnerables, sectores cercanos al río San Juan y puntos donde existen dificultades en el sistema de drenaje. Con esa información, el municipio estableció prioridades para organizar las intervenciones preventivas.

En ese contexto, la Secretaría de Servicios intensificó los operativos de limpieza, profundización y recuperación de cunetas, acequias y canales. Los trabajos también incluyen la liberación de puentes y el acondicionamiento de desagües en diferentes sectores del departamento. Para estas tareas se utilizan personal, maquinaria y recursos municipales, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua durante posibles tormentas.

Asistencia a familias y coordinación con la Provincia

El operativo preventivo también contempla la intervención del área de Desarrollo Social, que trabaja en la identificación de familias vulnerables y viviendas que podrían necesitar asistencia ante una emergencia. A esto se suma el programa municipal Techos Seguros, mediante el cual se realizan mejoras habitacionales en conjunto con los vecinos para reducir los riesgos durante los períodos de lluvia.

En paralelo, el Comité Municipal de Defensa Civil solicitó a organismos provinciales información técnica sobre la capacidad hidráulica del río San Juan, posibles escenarios de crecida, sistemas de alerta temprana y protocolos de actuación ante emergencias. Sin embargo, esos datos todavía no fueron remitidos, por lo que permanecen pendientes algunas definiciones necesarias para coordinar el trabajo entre las distintas áreas y jurisdicciones.

También resta concretar una visita de representantes del organismo provincial de emergencias, solicitada por la intendenta durante diferentes encuentros institucionales.

En materia sanitaria, representantes del Ministerio de Salud Pública mantuvieron reuniones con funcionarios municipales para intercambiar información sobre el mapa de vulnerabilidades, evaluar las condiciones de los centros de salud y analizar posibles espacios que puedan funcionar como lugares de asistencia para personas evacuadas.

Mientras continúan las gestiones con la Provincia, Chimbas mantiene sus propios operativos de prevención y fortalece los vínculos con instituciones y organizaciones del departamento. La estrategia apunta a que el municipio, como primera instancia de atención y contención de los vecinos, disponga de información territorial y recursos organizados para responder ante una eventual emergencia.

Por último, el plan incluye campañas de concientización destinadas a los vecinos, con recomendaciones sobre la limpieza de desagües, el mantenimiento de los frentes de las viviendas y las medidas de cuidado que deben adoptarse durante la temporada de lluvias.