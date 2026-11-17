China sancionó y despidió a científicos vinculados con un ensayo experimental de edición genética en el que murió una niña de seis años, luego de que una investigación revelara que el fallecimiento había sido ocultado. La menor, identificada con el seudónimo Mei, murió en marzo de 2025, una semana después de recibir una terapia génica de alto riesgo.

El caso fue investigado por las publicaciones Science y Retraction Watch, que expusieron deficiencias científicas y éticas en el procedimiento. Según la información difundida por medios estatales, las autoridades de Shanghái realizaron una investigación y aplicaron sanciones a integrantes del equipo y a otros profesionales vinculados con el ensayo.

Destituciones e inhabilitaciones

El neurocientífico Zilong Qiu, investigador principal del ensayo, fue destituido de su cargo de subdirector del Instituto de Investigación de Songjiang, dependiente de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Además, recibió una inhabilitación de cinco años para participar en proyectos científicos y fue incorporado a una base de datos por graves incumplimientos de la integridad científica.

Otro investigador del equipo también fue despedido y sancionado con una inhabilitación por cinco años. Asimismo, varios profesionales vinculados con el hospital donde se realizó el procedimiento recibieron sanciones.

Las irregularidades detectadas

La investigación oficial cuestionó el trabajo del Hospital Xinhua, donde se llevó adelante el ensayo, por una revisión científica considerada inadecuada y por incumplimientos de las obligaciones de evaluación ética. También señaló que la familia no habría recibido información clara sobre el riesgo de muerte en el consentimiento informado.

El informe detectó además irregularidades académicas en datos de estudios con animales publicados por Qiu en la revista Nature, aunque no encontró pruebas de falsificación. También confirmó que el investigador y tres integrantes de su equipo recibieron dinero y regalos de padres de niños que necesitaban tratamiento, sin declarar adecuadamente ese conflicto de intereses.

Una terapia experimental de alto riesgo

Mei padecía el síndrome de Snijders Blok-Campeau, una enfermedad genética poco frecuente que le provocaba un leve deterioro cognitivo. La terapia buscaba corregir una alteración genética mediante una infusión espinal de millones de virus diseñados para penetrar en el cerebro, pero la niña murió por complicaciones derivadas del tratamiento.

El caso generó cuestionamientos sobre los límites éticos de los ensayos clínicos y sobre la decisión de aplicar una terapia de alto riesgo a una paciente cuya afección no amenazaba su vida. También representa un revés para las aspiraciones de China de consolidarse como una potencia en biotecnología.