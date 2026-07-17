El Gobierno de China rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien denunció una supuesta injerencia de Beijing en las elecciones estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, calificó las afirmaciones como una "completa falsedad" y aseguró que China "no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos".

El funcionario sostuvo que las declaraciones de Trump constituyen una "pura invención" y las enmarcó en una "campaña de difamación malintencionada" contra el país asiático.

Además, afirmó que cualquier supuesto indicio o prueba presentada por Washington carece de sustento.

La respuesta de Beijing

En un tono crítico, Lin Jian cuestionó el rol que históricamente ha desempeñado Estados Unidos en asuntos internacionales.

"¿Quién es el que interviene con frecuencia en los asuntos internos de otros países? ¿Quién ha llevado a cabo durante mucho tiempo una vigilancia indiscriminada de gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo?", expresó.

El vocero también instó a las autoridades estadounidenses a realizar una "autocrítica" y pidió que dejen de "usar a China como tema de campaña electoral".

Qué dijo Trump

Las declaraciones del exmandatario estadounidense se conocieron durante un discurso pronunciado el jueves por la noche, en el que volvió a denunciar supuestas amenazas extranjeras contra el sistema electoral de su país.

Trump aseguró que informes de inteligencia evidenciaban intentos de China por influir en las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo la presunta fabricación de documentos falsificados para facilitar votos ilegales.

Sin embargo, los documentos citados por la Casa Blanca hacían referencia a denuncias que no habían sido verificadas y a evaluaciones internas que cuestionaban la confiabilidad de algunas de las fuentes utilizadas.

Además, investigaciones previas realizadas por las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos concluyeron que no existían pruebas de que actores extranjeros hubieran alterado los resultados de aquellos comicios.

Durante el mismo discurso, Trump volvió a cuestionar la seguridad del sistema electoral estadounidense, criticó el voto por correo y vinculó la inmigración irregular con la integridad de las elecciones.

También reclamó al Congreso la aprobación de una legislación que imponga mayores restricciones al sufragio de cara a las elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre.

El impacto en la relación bilateral

Consultado sobre si las acusaciones podrían afectar la visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos, prevista para fines de septiembre, Lin Jian evitó pronunciarse directamente.

En cambio, reiteró el pedido para que Washington "deje de difamar a China sin fundamento" y adopte medidas que contribuyan a mejorar las relaciones entre ambas potencias.

El portavoz concluyó que Beijing no tiene intención de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos y manifestó que el camino para fortalecer el vínculo bilateral pasa por la cooperación y el diálogo, en lugar de profundizar las tensiones mediante acusaciones sin pruebas.