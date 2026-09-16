China volvió a expresar este miércoles su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El embajador de ese país en Argentina, Wang Wei, sostuvo que Beijing “acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”.

La declaración se produjo durante una recepción realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China. Del encuentro participaron, entre otros funcionarios argentinos, el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El respaldo de China

Durante su discurso, Wang Wei vinculó la posición de Beijing sobre Malvinas con la relación bilateral entre ambos países. “Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, China y Argentina siempre se han brindado un firme apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales”, afirmó el embajador.

De esta manera, China ratificó públicamente una posición que sostiene respecto del reclamo argentino sobre el archipiélago. La declaración se conoce en un momento en que el Gobierno argentino impulsa nuevas medidas relacionadas con la cuestión Malvinas.

El proyecto que impulsa el Gobierno

El respaldo diplomático de Beijing se produce mientras el Gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé enviarlo a la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, un régimen de sanciones económicas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos para la protección de infraestructura crítica, además de marcos específicos para la protección aeroespacial y marítima.

El proyecto fue anunciado por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre y todavía debe atravesar el tratamiento correspondiente en el Congreso para convertirse en ley.

El vínculo entre Argentina y China

Durante el acto, el embajador también destacó la relación económica entre ambos países. La presencia de funcionarios argentinos en la recepción se produjo mientras el Gobierno mantiene vínculos comerciales y diplomáticos con Beijing y, al mismo tiempo, profundiza su relación con Estados Unidos.

En ese contexto, la declaración de Wang Wei vuelve a colocar el respaldo chino al reclamo argentino por Malvinas en la agenda diplomática de ambos países.