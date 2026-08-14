La disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de tecnología del gigante asiático en sectores estratégicos de Argentina sumó un nuevo capítulo. La Embajada china en el país respondió a las acusaciones del embajador estadounidense Peter Lamelas contra Huawei y rechazó sus cuestionamientos.

La representación diplomática calificó como una “calumnia sin ningún fundamento” las afirmaciones del funcionario norteamericano y sostuvo que Washington está “generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado”.

El cruce tiene como uno de sus principales escenarios a Vaca Muerta, donde la tecnología china quedó en el centro de una discusión que combina inversiones, seguridad de datos y geopolítica.

La defensa de Huawei

La Embajada china aseguró que Huawei cuenta con un amplio historial en materia de ciberseguridad y protección de datos. También destacó el compromiso de la compañía de firmar acuerdos de “no puerta trasera” y someter sus equipos a auditorías y verificaciones de terceros.

Además, Beijing sostuvo que su Gobierno “nunca pide ni pedirá” a las empresas que entreguen, recopilen o almacenen datos para las autoridades chinas violando las leyes locales.

En ese sentido, la representación diplomática acusó a Estados Unidos de actuar con una “mentalidad de Guerra Fría” y pidió a Washington que “deje de exagerar la amenaza china” y contribuya a la estabilidad y el desarrollo de la región.

La advertencia de Estados Unidos

El conflicto había escalado luego de que Lamelas acusara a Huawei de proporcionar información al Partido Comunista de China y advirtiera sobre los posibles efectos de su participación tecnológica en proyectos vinculados a Vaca Muerta.

El embajador estadounidense sostuvo que la seguridad de los datos vinculados al sector energético constituye una cuestión de seguridad nacional y aseguró que las empresas extranjeras necesitan garantías sobre la protección de su información.

El enfrentamiento entre ambas potencias vuelve a poner a la Argentina, y particularmente a Vaca Muerta, en el centro de una disputa global por tecnología, inversiones e influencia económica.