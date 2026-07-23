La visita de Thiago Almada a la Difunta Correa generó repercusiones dentro del mundo de la Selección Argentina. Luego de conocerse que el mediocampista viajó a San Juan para cumplir una promesa tras el Mundial 2026, Claudio “Chiqui” Tapia destacó públicamente el gesto del futbolista.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió una publicación vinculada con la visita de Almada al santuario de Vallecito y le dedicó un mensaje en el que resaltó sus valores y su humildad.

“Nunca pierdas esos valores y humildad que tanto te caracterizan, Thiago querido. Muy bien visitando y agradeciendo a la Difunta Correa”, escribió Tapia.

Almada llegó a la provincia para cumplir una promesa relacionada con su participación en el Mundial. Su paso por el santuario fue breve y se realizó con bajo perfil, aunque algunos visitantes lograron reconocerlo y fotografiarse junto a él.

El futbolista se acercó hasta Vallecito para agradecer a la Difunta Correa luego del camino recorrido por la Selección Argentina en la Copa del Mundo, competencia en la que el equipo nacional alcanzó la final y terminó como subcampeón tras caer ante España.

El mensaje de Tapia no tardó en circular en las redes sociales y volvió a poner en valor el costado más personal del jugador, quien eligió viajar a San Juan para mantener su promesa y expresar su agradecimiento.