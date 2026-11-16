El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, defendió el formato actual de la Primera División y destacó la competitividad de los torneos locales frente a las principales ligas europeas. "Yo no creo que estemos arruinando el fútbol, porque si no, el fútbol no sería lo que es", expresó durante una entrevista con América TV.

El dirigente sostuvo que el campeonato argentino mantiene la expectativa deportiva hasta las últimas fechas y permite que varios equipos lleguen con posibilidades de consagrarse. Para respaldar su postura, comparó la competencia local con los torneos de España, Inglaterra y Francia.

La paridad del campeonato argentino

Tapia puso como ejemplo la definición de la tabla anual y la cantidad de equipos que llegan con posibilidades a las últimas jornadas. Según explicó, tres clubes arribaron a la última fecha con chances de quedarse con el primer puesto y, dos fechas antes del cierre, todavía había seis equipos con posibilidades.

"Dos fechas antes de que termine el torneo anual, con seis equipos con chances en la tabla anual", remarcó. Para el titular de la AFA, esa situación demuestra que el formato argentino sostiene la expectativa durante buena parte de la competencia.

La comparación con las ligas europeas

Durante sus declaraciones, Tapia cuestionó las diferencias de puntos que existen entre los principales equipos de las ligas europeas. Como ejemplo, mencionó el campeonato español y señaló que el cuarto ubicado puede encontrarse a 14 o 16 puntos del líder.

También hizo referencia al dominio del Paris Saint-Germain en Francia y cuestionó que un mismo equipo pueda consagrarse durante varias temporadas consecutivas. "Es campeón hace 10 años consecutivos. ¿Eso es competitividad?", planteó.

Finalmente, el presidente de la AFA insistió en que el formato argentino permite que más equipos tengan objetivos deportivos durante el campeonato. "A mí no me parece que sea competitivo que siempre salga campeón el mismo o que el tercero esté a 15 puntos del cuarto", concluyó.