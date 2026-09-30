Claudio “Chiqui” Tapia publicó una foto que rápidamente llamó la atención de los hinchas de la Selección Argentina. Antes del viaje del plantel a Córdoba para enfrentar a Bolivia, el presidente de la AFA posó junto a Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez, cuatro futbolistas señalados como posibles nuevos referentes del equipo.

“Y la banda sigue”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram para acompañar la imagen. La publicación generó numerosos comentarios y abrió nuevamente el debate sobre quiénes asumirán mayor protagonismo dentro del plantel en esta nueva etapa.

La foto recordó a otras imágenes que el dirigente solía compartir junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y, en algunas ocasiones, Leandro Paredes. Sin embargo, el escenario cambió y la Selección atraviesa un proceso de renovación entre despedidas, ausencias y la aparición de nuevos líderes.

Los nuevos referentes de la Selección Argentina

Cuti Romero aparece como una de las principales figuras de esta nueva etapa. Lionel Scaloni confirmó que el defensor será el capitán principal del equipo y que, en caso de ausencia, la cinta quedará en manos de Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, respectivamente.

En paralelo, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez también ocupan un lugar importante dentro del recambio generacional. Los cuatro futbolistas de la foto de Tapia tienen varios años por delante en la Selección y podrían asumir mayor peso dentro del vestuario.

Scaloni también habló sobre este proceso y remarcó que su intención no pasa por encontrar un reemplazante individual para Messi. El entrenador sostuvo que busca futbolistas capaces de aportar liderazgo y una influencia positiva dentro del grupo.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Bolivia

La publicación apareció después del último entrenamiento del plantel en Ezeiza y antes del viaje a Córdoba. Argentina enfrentará este miércoles 30 de septiembre, desde las 21, a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego, la Selección disputará otros dos amistosos: frente a Burkina Faso el 3 de octubre y contra Benín el 6, ambos en el Monumental. El último encuentro estará marcado por la despedida de Lionel Messi del seleccionado.