Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sanjuanino, envió un saludo especial a la Liga Albardón-Angaco por su 88° aniversario. A través de un video, el dirigente felicitó a la institución y le dedicó unas palabras a su presidente, Andrés Alderete.

“Quiero mandarle un muy feliz aniversario para la Liga de Albardón y Angaco, que hoy cumple 88 años, a mi querido Alderete, su presidente, muchas felicitaciones, muchos éxitos, viva San Juan y que viva el fútbol argentino”, expresó Tapia en el mensaje.

El reconocimiento a una institución del fútbol sanjuanino

El saludo del titular de AFA llegó en un momento especial para la Liga Albardón-Angaco, que además atraviesa una destacada actualidad deportiva. La institución se encuentra representando a San Juan en la Copa País, competencia en la que busca alcanzar la final nacional.

Según informó Diario de Cuyo, el seleccionado albardonero se prepara para disputar la semifinal frente a la Liga de Catamarca, en La Rioja. El encuentro está previsto para este domingo 8 de noviembre, desde las 18, en la cancha de Rioja Junior, ubicada en el estadio Reinaldo Gudiño.

Un presente deportivo que acompaña el aniversario

La Liga Albardón-Angaco llega a esta instancia luego de consagrarse campeona de San Juan en la Copa País. En la edición 2025 había alcanzado la final de Cuyo y, en esta temporada, busca dar un paso más para instalarse en la definición nacional.

De esta manera, el aniversario número 88 encuentra a la institución con el reconocimiento de Claudio Tapia y con un desafío deportivo importante por delante, en una competencia que mantiene en expectativa al fútbol de Albardón y Angaco.