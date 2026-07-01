El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre, Leonor, por su cumpleaños y eligió acompañarlo con una serie de fotografías tomadas durante una visita al santuario de la Difunta Correa, en San Juan. La publicación fue realizada en sus redes sociales y rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitaciones para la madre del dirigente, además de destacar las imágenes captadas en uno de los sitios religiosos más emblemáticos del país.

En el posteo, Tapia expresó el profundo cariño y agradecimiento que siente por Leonor. "Hoy cumple años Leonor, mi viejita querida, la persona más maravillosa que pueda existir, esa a la que no me va a alcanzar la vida para agradecerle por tantas enseñanzas y por estar en todo momento."

El titular de la AFA también le deseó felicidad y resaltó la energía que transmite a quienes la rodean. "Deseo verte siempre con esa sonrisa y esas ganas de transmitir tu energía positiva a quienes te rodean. Te mereces todo lo bueno. Felicidades, ma. Te amo con todo mi corazón"

El mensaje estuvo acompañado por distintas fotografías en las que ambos aparecen durante una visita al santuario de la Difunta Correa, uno de los principales destinos de fe de San Juan y un lugar que cada año recibe a miles de peregrinos de todo el país. Las imágenes muestran a Tapia junto a su madre recorriendo el histórico paraje sanjuanino, un sitio que representa una de las expresiones de religiosidad popular más importantes de Argentina.

La publicación no pasó inadvertida entre los seguidores del presidente de la AFA, quienes se sumaron a los saludos por el cumpleaños de Leonor. Todo se da en la previa al duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.