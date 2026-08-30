Claudio “Chiqui” Tapia volvió a mostrarse junto a Hugo y Pablo Moyano después de años de distanciamiento. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) participó de la celebración por el 17° aniversario del Club Deportivo Camioneros y protagonizó una foto que expuso públicamente la reconciliación con el clan sindical.

El encuentro se realizó el viernes y consiguió reunir a cinco de los seis hijos de Hugo Moyano, además de buena parte de sus nietos. Tapia ocupó un lugar destacado en la mesa principal y se sentó entre Hugo y Pablo Moyano.

El titular de la AFA estuvo durante años vinculado familiarmente con los Moyano debido a su matrimonio con Paola, una de las hijas del histórico dirigente camionero. La pareja tuvo cuatro hijos: Matías, Emiliano, Nadia e Iván.

Sin embargo, después de la separación, Tapia tomó distancia de la familia. A esto se sumaron diferencias que mantuvo con Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros y uno de los responsables de la conducción deportiva del club.

La relación comenzó a recomponerse en el último tiempo y el fútbol habría sido uno de los factores que favoreció el acercamiento. Tapia ya había participado anteriormente de la inauguración del estadio Hugo Moyano, ubicado en Esteban Echeverría.

También se mantuvo el vínculo entre las nuevas generaciones de ambas familias. Los hijos de Tapia conservaron una buena relación con los hijos de Pablo y otros nietos de Hugo Moyano.

Una cena para recaudar fondos

Además de celebrar los 17 años de Camioneros, durante la cena se habría realizado una recaudación para afrontar los gastos del club, que actualmente compite en la Primera B Metropolitana.

Según trascendió, hubo alrededor de 80 mesas y cada una habría tenido un valor de $3 millones. De haberse vendido todas, la recaudación podría haber alcanzado aproximadamente los $240 millones.

La foto familiar, de todos modos, no estuvo completa. Facundo Moyano no participó del encuentro, mientras que tampoco estuvo Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano.

Sí participaron dirigentes sindicales como Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, y Juan Pablo Brey.

La imagen de Tapia sonriente entre Hugo y Pablo Moyano terminó convirtiéndose en una de las postales principales de la noche y confirmó públicamente el acercamiento después de años de diferencias.