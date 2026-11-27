La empresa Real Central SRL, investigada por sus posibles vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, figura como propietaria de otra quinta de lujo en Pilar, provincia de Buenos Aires. El inmueble tiene más de 24.000 metros cuadrados, cinco edificaciones, una piscina y una cancha de pádel.

La propiedad está ubicada en la localidad de La Lonja, en el cruce de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora. Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, Real Central SRL figura como dueña desde el 23 de mayo de 2025.

Se trata de un predio de 24.150 metros cuadrados que cuenta con cinco construcciones, entre casas, un quincho y galpones. En total, las edificaciones suman unos 880 metros cuadrados, de acuerdo con los datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La valuación fiscal del terreno asciende a $99.958.295. Además, el inmueble tiene una piscina y una cancha de pádel. Según el relevamiento realizado por TN, también se observaron dos camionetas Toyota de alta gama y personal trabajando en el mantenimiento del lugar.

Las similitudes con la mansión de Villa Rosa

La nueva propiedad tiene varios elementos en común con la quinta de Villa Rosa, también en Pilar, que dio origen a la investigación judicial sobre Real Central SRL.

Ambos inmuebles pertenecen formalmente a la misma sociedad y comparten detalles arquitectónicos y decorativos. Entre ellos, se destacan los techos y portones de chapa trapezoidal negra, además de esculturas de caballos ubicadas en los jardines.

En la propiedad de Villa Rosa hay una figura de un caballo levantado sobre sus patas traseras junto a la piscina. En La Lonja, en tanto, se observa una escultura plateada de menor tamaño cerca de la cancha de pádel.

La quinta de Villa Rosa es la que se encuentra bajo investigación judicial. La causa busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirirla y establecer si Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares formales, actuaron como presuntos testaferros de terceros.

El patrimonio inmobiliario de Real Central

La documentación patrimonial incorporada a la investigación indica que, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, Real Central SRL habría incorporado al menos ocho propiedades de alto valor. Entre ellas aparecen la quinta de Villa Rosa, dos unidades dentro del country Ayres Plaza, otro terreno en Pilar y tres departamentos en el barrio porteño de Belgrano.

A ese listado se suma ahora la propiedad de La Lonja, que, según la investigación periodística de TN, todavía no estaba incorporada al expediente judicial.

La causa está actualmente a cargo del juez federal Daniel Rafecas y se inició a partir de una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica. La investigación apunta a posibles maniobras de lavado de activos y al uso de presuntos testaferros para adquirir bienes de alto valor vinculados con el entorno de la AFA.

Por el momento, la nueva quinta de La Lonja no forma parte de las propiedades bajo investigación judicial. La información sobre su titularidad surge de los registros inmobiliarios.