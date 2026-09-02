Chocó y mató a una mujer en Concepción y dijo que fue culpa de la víctima

Un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Juan Jufré y Aberastain, en la zona de Concepción, derivó en una causa judicial tras el fallecimiento de Rosana Elina Patiño, de 59 años. El hecho se produjo el martes 25 de agosto, alrededor de las 17:05 horas. La víctima circulaba por calle Juan Jufré en sentido Este a Oeste, mientras que un automóvil Peugeot 2008, conducido por Raúl García, de 71 años, lo hacía por Aberastain con dirección de Norte a Sur.

A raíz del impacto, Patiño sufrió un gravísimo traumatismo de cráneo y fue trasladada de urgencia a la Terapia Intensiva del Hospital Rawson, donde permaneció internada durante tres días hasta que el 28 de agosto se confirmó su deceso por muerte cerebral.

En el lugar de los hechos, al momento de la llegada del personal policial para asistir a la víctima y resguardar el área, García expresó ante los uniformados que "La mujer iba en contramano". Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas de una vivienda del sector mostraron el desarrollo del hecho.

En dicho registro audiovisual se observa que la víctima ya casi completaba el cruce de la intersección cuando fue embestida por el vehículo conducido por García, siendo arrastrada varios metros hasta quedar sobre el asfalto.

Ante la muerte de la mujer, la causa se agravó y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales N°4, con las directivas del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

La fiscalía solicitó a la Oficina Judicial la realización de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El acto judicial, en el cual el conductor será imputado por el delito de homicidio culposo, quedó fijado para el próximo lunes 9 de septiembre a las 11:00 horas.