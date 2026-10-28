El choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, dejó al menos 64 muertos y 80 heridos, de los cuales 50 se encuentran en estado grave. El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, y las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

El siniestro se produjo a las 8.54, cuando una formación de la compañía pública Renfe colisionó con un tren del operador privado Iryo que se encontraba detenido sobre las vías. Por la fuerza del impacto, varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén, lo que complicó el acceso de los equipos de emergencia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó el último balance provisional y advirtió sobre la posibilidad de que se encuentren más víctimas entre los restos de las formaciones.

“Es una barbaridad”, expresó el funcionario al referirse a la magnitud de la tragedia, mientras los rescatistas trabajaban para llegar a los sectores más afectados.

Cómo fue el choque de los trenes

De acuerdo con la información, el tren de Iryo había partido de Madrid con destino a Sevilla, mientras que la otra formación pertenecía a Renfe. En total, viajaban cientos de pasajeros en ambos servicios.

La violencia del impacto provocó importantes daños en los vagones. Los equipos de emergencia debieron asistir a los pasajeros heridos y revisar las zonas donde quedaron atrapadas personas entre los hierros retorcidos.

Un periodista que viajaba en uno de los trenes relató la desesperación que se vivió en el interior de la formación. Antonio Jiménez Barca, del diario El País, contó que los pasajeros fueron desplazados por la fuerza del golpe.

“En el vagón de la cafetería, donde yo estaba, los viajeros han salido despedidos”, describió. También señaló que, al salir del convoy, encontró personas heridas y pasajeros que intentaban ayudar a quienes todavía no habían podido evacuar.

Investigan una posible falla en la señalización

Las causas del accidente todavía deben establecerse mediante una investigación técnica. Las primeras informaciones apuntan a una posible falla en el sistema de señalización y a un eventual error humano, aunque ninguna de esas hipótesis debe considerarse una conclusión definitiva.

La empresa pública Adif informó que la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida tras el siniestro. La medida afecta a una conexión ferroviaria clave para los viajes entre la capital española y el sur del país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó al puesto de mando instalado en Urda junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir el operativo. Sánchez había suspendido previamente su agenda para atender la emergencia.

Argentina expresó sus condolencias

La Cancillería argentina manifestó su “profundo pesar” por el accidente y transmitió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

Además, informó que la Embajada argentina en España y el Consulado General en Madrid monitorean la situación para determinar si hay ciudadanos argentinos entre los afectados. El organismo también habilitó el teléfono de guardia consular para atender consultas.

La tragedia ocurre menos de un año después de otro grave accidente ferroviario en España, ocurrido en Adamuz, Andalucía, donde murieron 46 personas. El nuevo siniestro volvió a poner bajo la lupa la seguridad y el funcionamiento de la red ferroviaria de alta velocidad.