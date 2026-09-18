Choque fatal en 9 de Julio: la "renoleta" iba sin luces cuando fue impactada

La Renault 4 que fue impactada desde atrás por un Fiat Cronos y cuyo conductor murió en el siniestro ocurrido en la Ruta 20, en 9 de Julio, circulaba sin luces, según confirmó el fiscal Roberto Ginsberg, quien interviene en la investigación del hecho.

El siniestro ocurrió el jueves alrededor de las 22.15, a la altura del kilómetro 17 de la Ruta 20, en la zona de Las Chacritas. De acuerdo con la mecánica que se investiga, la denominada popularmente “Renoleta” circulaba de oeste a este cuando fue alcanzada desde atrás por un Fiat Cronos que transitaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Renault 4, identificado como Carlos Ariel Cortez, de 56 años, salió despedido del vehículo y murió como consecuencia de las heridas sufridas. Su acompañante, Nelio Ezequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años, fue trasladado al Hospital Rawson y permanece internado con pronóstico reservado. La nota inicial del caso había informado que ambos ocupantes eran mayores y que el conductor había fallecido en el lugar.

El Fiat Cronos, en tanto, terminó aproximadamente 50 metros más adelante y sobre la banquina contraria, luego de atravesar la calzada como consecuencia de la colisión. Su conductor también permanece internado con pronóstico reservado.

El Fiat Cronos que embistió de atrás a la Renoleta

Uno de los datos centrales que surgieron durante las primeras horas de la investigación fue confirmado por el fiscal Ginsberg: la Renault 4 circulaba sin las luces encendidas. Precisamente, establecer las condiciones en las que se encontraba el vehículo al momento del impacto forma parte de las medidas que lleva adelante la Justicia.

En paralelo, los investigadores buscan determinar a qué velocidad circulaba el Fiat Cronos antes de impactar contra la Renault 4. Para ello se aguardan distintas medidas de prueba, entre ellas los resultados de los análisis de sangre realizados al conductor del Cronos y la pericia de Criminalística efectuada durante la noche del siniestro.

El conductor del Fiat Cronos permanece en libertad y está sujeto a investigación. El fiscal explicó que, una vez incorporados los resultados de las medidas de prueba y las pericias realizadas en el lugar, se analizará su situación procesal.

Otro elemento que podría aportar información a la causa son las cámaras de seguridad. Según explicó Ginsberg, existe una cámara del Cisem ubicada en una intersección situada unos tres kilómetros antes del lugar del choque. Si bien no registra directamente el momento del impacto, podría permitir establecer el sentido de circulación de los vehículos. También fueron detectadas dos o tres cámaras particulares ubicadas antes del lugar del siniestro.

La investigación deberá reconstruir así qué ocurrió durante los segundos previos al impacto, teniendo en cuenta además las condiciones de visibilidad del sector. Ginsberg señaló que la zona no cuenta con iluminación artificial suficiente sobre la ruta y describió la iluminación existente como “muy escasa” durante la noche del hecho.