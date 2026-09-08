Choque fatal en Rawson: tres meses de investigación y libertad al acusado

La Justicia resolvió otorgar tres meses de Investigación Penal Preparatoria en la causa por la muerte de un motociclista de 23 años ocurrida en Rawson. El hombre de 70 años que conducía la Ford F100 involucrada en el choque quedó en libertad y deberá cumplir medidas, entre ellas la retención del carnet de conducir, mientras avanza la investigación.

La Justicia otorgó tres meses para avanzar con la investigación del choque fatal. FOTO DIARIO HUARPE.

La resolución se conoció luego del accidente ocurrido en la intersección de Agustín Gómez y Calle Frías, donde el motociclista impactó contra la camioneta.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información difundida tras el hecho, el motociclista, Andy Nahuel Córdoba Quispe, circulaba por Agustín Gómez en sentido oeste-este, mientras que la Ford F100 transitaba por Calle Frías de sur a norte. El impacto provocó lesiones de gravedad en el joven, que posteriormente falleció.

En las primeras horas posteriores al accidente, el conductor de la camioneta había quedado bajo prisión domiciliaria mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales.

Ahora, la Justicia resolvió que continúe el proceso en libertad, con las medidas dispuestas durante el período de investigación.

La autopsia confirmó la causa de muerte

Tal como informó DIARIO HUARPE, la autopsia realizada al motociclista confirmó que murió como consecuencia de los golpes sufridos en el tórax durante el accidente. El joven llevaba casco al momento del choque, según había informado la Fiscalía.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer las responsabilidades que correspondan.

Una cámara registró el momento del choque

Entre los elementos incorporados a la causa se encuentra el registro de una cámara de seguridad ubicada en la zona del accidente.

Las imágenes permiten observar el momento de la colisión y forman parte de las pruebas que deberán ser analizadas durante la investigación penal preparatoria.

Además, al conductor de la camioneta se le realizaron las pruebas correspondientes después del accidente y se aguardaban los resultados de la extracción de sangre y orina.

La causa seguirá bajo investigación

Con el plazo de tres meses de investigación penal preparatoria, la Fiscalía continuará reuniendo y analizando las pruebas vinculadas al choque fatal.

Mientras tanto, el conductor permanecerá en libertad y tendrá retenido el carnet de conducir como parte de las medidas establecidas por la Justicia.

La causa busca determinar qué ocurrió en la esquina de Agustín Gómez y Calle Frías y las responsabilidades que pudieran surgir a partir de las pruebas incorporadas.