Choque trágico en Pocito: piden cinco años para la causante de la muerte de Tantén

El juicio contra Natalia Érica Kolker por la muerte de Máximo Gabriel Tantén comenzó este martes con dos posturas opuestas. El hecho ocurrió el 8 de junio de 2025 en Pocito, cuando la automovilista colisionó contra la motocicleta del joven en la intersección de Mendoza y Calle 10.

El debate está presidido por el juez Gerardo Fernández Caussi. La acusación está a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín, mientras que la defensora oficial Cecilia Mut Russo representa a Kolker. La fiscalía sostiene que la conductora cruzó con luz roja y solicita 3 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para conducir.

Por su parte, la defensa argumenta que Kolker inició el cruce con luz verde y exige la absolución. Además, remarcó que Tantén participaba de una picada ilegal, circulaba a alta velocidad, sin casco, sin patente y cruzó con la luz en rojo durante 32 segundos. Un efectivo policial atestiguó haber presenciado el hecho, pero no logró precisar quién tenía prioridad.

El expediente ya registra la condena de Ezequiel Ariel Garay, compañero de picada de la víctima que se dio a la fuga tras el siniestro. Garay recibió 1 año de prisión condicional y 2 años de inhabilitación para conducir mediante un juicio abreviado. Ahora la Justicia determinará la responsabilidad penal de Kolker.