La investigación por la muerte de Cintia Johana Ortega, la joven que fue atropellada y falleció en Rawson, sumó este viernes nuevos testimonios que comprometen la situación judicial de Jorge Gauna, el hombre acusado de haberla embestido y escapar sin asistirla.

Durante la audiencia de formalización, tres personas que viajaban en el Chevrolet Corsa junto al imputado reconstruyeron los instantes posteriores al impacto y coincidieron en que el conductor intentó restarle importancia a lo sucedido. Según declararon, luego de sentir el golpe y advertir que habían embestido una persona, Gauna respondió: "Choqué una bolsa". Esa expresión quedó incorporada al expediente como parte de la prueba reunida por la Fiscalía.

Los testigos, dos mujeres y un hombre, señalaron que regresaban de un boliche junto al acusado cuando ocurrió el hecho. Afirmaron que, pese a que los vidrios del vehículo estaban empañados, el impacto fue claramente perceptible. También indicaron que sospecharon de inmediato que se trataba de una persona y le pidieron al conductor que detuviera la marcha para verificar qué había ocurrido.

Las declaraciones también aportaron otro dato que ahora analiza la investigación: los acompañantes aseguraron que Gauna había consumido bebidas alcohólicas durante la noche y que abandonó el local bailable conduciendo a alta velocidad. Esos dichos serán contrastados con las pericias y demás pruebas incorporadas a la causa.

En la audiencia, el fiscal Iván Grassi sostuvo que el imputado intentó ocultar su responsabilidad desde el primer momento. Entre los elementos expuestos mencionó que el auto presentaba daños compatibles con el siniestro y que incluso había sido reparado antes de ser secuestrado por la Policía. Además, recordó que una parte del espejo retrovisor quedó en el lugar del hecho, evidencia que resultó clave para identificar el vehículo.

Finalmente, la jueza Mónica Lucero hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Gauna permanezca detenido con prisión preventiva durante ocho meses, mientras avanza la investigación por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por darse a la fuga.