Decenas de supermercados de Bélgica y Suecia reportaron problemas en sus sistemas de refrigeración durante la madrugada de este lunes, en medio de sospechas de nuevos ciberataques. Las fallas elevaron la temperatura de heladeras y congeladores y obligaron a descartar alimentos frescos y congelados.

En Bélgica, la cadena Delhaize informó que el incidente afectó a alrededor de 40 locales, mientras que Carrefour reportó inconvenientes en 15 sucursales. También se registraron problemas en comercios de la cadena Spar y en otros establecimientos.

Qué pasó en los supermercados

En Suecia, las cadenas ICA y Coop también reportaron inconvenientes en sus sistemas de frío. Al menos seis locales de Coop fueron afectados, mientras que ICA confirmó que algunos de sus establecimientos sufrieron alteraciones durante la noche.

En determinados comercios, las temperaturas de los congeladores habrían llegado a los 50 grados Celsius. La situación provocó que trabajadores debieran retirar productos que ya no podían conservarse en condiciones adecuadas.

Un antecedente reciente en Francia

Los episodios se produjeron después de un ataque similar registrado en Francia durante octubre, que afectó a cientos de supermercados. En aquella oportunidad, los sistemas de refrigeración fueron manipulados de manera remota y se registraron importantes pérdidas de mercadería.

Por el momento, no se informó quiénes estarían detrás de los nuevos incidentes ni se confirmó una conexión técnica entre los ataques. Las empresas afectadas trabajan para recuperar el funcionamiento de los equipos y evaluar el alcance de los daños.