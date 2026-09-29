Una misión arqueológica descubrió en la necrópolis del Bubasteion, en el sitio histórico de Saqqara, la tumba intacta de un alto funcionario del Imperio Antiguo egipcio que vivió hace aproximadamente 4.500 años.

Según confirmó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, el complejo funerario se conservó en su estado original y fue datado en una época contemporánea a la construcción de las grandes pirámides.

El hallazgo fue identificado gracias al análisis de los jeroglíficos inscriptos en una puerta falsa de piedra y en el equipamiento ceremonial. El yacimiento perteneció a Sekhentio-Ptah, quien ocupó cargos de extrema confianza en la corte del faraón como chambelán real, supervisor de obras y documentos, guardián de los secretos de los decretos reales y sacerdote de la diosa Maat.





Junto a la puerta falsa, los arqueólogos desenterraron un ajuar ceremonial completo elaborado en alabastro, que incluye una mesa de ofrendas, una losa ritual y una pila de purificación. El complejo subterráneo está conformado por un sistema de pozos interconectados que albergan múltiples entierros, restos de cartonaje funerario pintado, vasijas de cerámica, una estatua de madera con forma de halcón y más de cien figurillas ushabti de loza.





Entre los elementos más destacados del yacimiento figuran tres sarcófagos de piedra que se mantienen sellados e intactos desde la antigüedad. Los especialistas ponderaron el valor arqueológico del descubrimiento al haber sido encontrado en su disposición original sin saqueos, lo que permitirá a los egiptólogos reconstruir con precisión la arquitectura ritual y la concepción del espacio funerario en las dinastías del Imperio Antiguo.