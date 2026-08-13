La comunidad científica volvió a salir a las calles este miércoles para reclamar por la falta de financiamiento y cuestionar la política del Gobierno nacional para el sector. Investigadores, becarios y trabajadores se concentraron en el Obelisco bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha” y advirtieron que el país atraviesa un “cientificidio”.

La movilización fue convocada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología y reunió a diferentes organizaciones del sector. Durante la protesta se firmó un documento contra el ajuste y se reclamaron mayores recursos para sostener la actividad científica.

Uno de los detonantes de la convocatoria fue la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet cuyos contratos vencieron el 31 de julio y no fueron renovados.

Desde el sector advirtieron que la situación no implica únicamente la pérdida de puestos laborales, sino también la interrupción o debilitamiento de líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, medicina e ingeniería.

“Lo que estamos viviendo hoy es lo que hemos definido como un cientificidio”, sostuvo uno de los manifestantes durante la concentración. Además, afirmó que durante los últimos años se produjo una pérdida constante de capacidades científicas y tecnológicas.

Advierten por la caída de la inversión

El biólogo molecular e investigador del Conicet Alberto Kornblihtt también cuestionó la situación presupuestaria y aseguró que la inversión destinada al sector cayó fuertemente.

Según explicó, el porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a ciencia se ubica actualmente alrededor del 0,14%, frente al 0,35% registrado anteriormente. También señaló que existen cerca de mil investigadores que esperan ingresar a la carrera científica.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sostuvo que la inversión en ciencia durante 2026 rondará el 0,15% del PBI y comparó el nivel actual con el registrado durante la década de 1970.

Según cálculos citados durante el reclamo, entre 2023 y 2026 el presupuesto correspondiente a la función Ciencia y Técnica acumuló una caída superior al 50% en términos reales. A su vez, los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet habrían perdido más del 40% desde noviembre de 2023.

El reclamo también alcanzó a la situación de otros organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Los trabajadores advirtieron además sobre la salida de profesionales hacia otros países de la región y señalaron que la falta de financiamiento podría afectar proyectos científicos que demandaron años de investigación y desarrollo.

Con carteles en defensa de la ciencia y fuertes cuestionamientos a la administración de Javier Milei, la concentración en el Obelisco buscó volver a instalar el debate sobre el presupuesto destinado al sistema científico argentino.