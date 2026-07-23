La Municipalidad de Calingasta recomendó evitar la circulación por la Ruta Provincial 400, a la altura de Las Caletas, ante el potencial de derrumbes y avalanchas generado por el temporal de nieve que afecta a la zona cordillerana de San Juan.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades solicitaron a turistas y vecinos que no ingresen al sector y respeten las indicaciones de seguridad, debido a que todavía continúa nevando y las condiciones del terreno podrían agravarse.

El municipio informó, además, que en Las Caletas debió realizarse una evacuación preventiva. No obstante, no precisó cuántas personas fueron trasladadas ni brindó mayores detalles sobre el procedimiento.

“De manera preventiva, se recomienda evitar circular por Ruta Provincial 400, a la altura de Las Caletas, debido a la presencia de derrumbes y avalanchas”, indicó la Municipalidad en el mensaje difundido durante las últimas horas.

La advertencia se conoció en medio de un fuerte temporal que dejó importantes acumulaciones de nieve, bajas temperaturas y dificultades para acceder a diferentes puntos del departamento. La situación obligó a desplegar tareas de asistencia para acompañar a las familias más afectadas por el frío y el aislamiento.

Asistencia y clases suspendidas

Según los últimos datos oficiales difundidos, alrededor de 700 familias recibieron ayuda municipal durante el temporal. Las tareas se concentraron principalmente en sectores vulnerables y zonas donde las condiciones climáticas dificultaron el acceso a servicios y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Como medida preventiva, también se dispuso la suspensión de clases en el departamento, mientras los equipos municipales y los organismos provinciales continúan monitoreando la evolución del fenómeno.

El pronóstico mantiene la atención sobre Calingasta y otros sectores cordilleranos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas intensas, con acumulaciones importantes previstas en zonas de alta montaña. Para las jornadas posteriores, el fenómeno podría continuar con menor intensidad.

La nieve también alcanzó sitios turísticos como el Parque Nacional El Leoncito, donde se registró una importante acumulación. Sin embargo, las autoridades insistieron en que el paisaje no debe motivar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.

Desde el municipio reiteraron que turistas y vecinos deben evitar la Ruta 400 y no acercarse a Las Caletas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se comunique oficialmente que el sector puede transitarse con seguridad.