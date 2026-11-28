Black & Decker Argentina S.A. aceptó abonar el 100% de las indemnizaciones correspondientes a sus 50 trabajadores y concretó el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en Justo Daract, provincia de San Luis.

El conflicto se había originado el 10 de noviembre, cuando la compañía notificó los despidos y pretendió liquidar apenas el 50% de lo establecido por ley invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo sin haber tramitado previamente el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas.

Ante esa situación, la Dirección de Relaciones Laborales (DRL) de San Luis —dependiente del Ministerio de Gobierno y encabezada por Ivana Balmaceda Amestoy, bajo directivas del gobernador Claudio Poggi— intervino y convocó a una instancia conciliatoria en sede administrativa para evitar la judicialización.

Tanto la cartera laboral como la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Seccional San Luis reclamaron la integración del 50% restante por antigüedad y revisaron las bases salariales empleadas, al detectar contradicciones en el cálculo del preaviso realizado por la firma.

En una audiencia conjunta con participación de la Dirección de Industria, la empresa, el sindicato y los empleados alcanzaron un acuerdo conciliatorio colectivo e individual mediante el cual Black & Decker se comprometió a abonar la liquidación bajo el artículo 247 más el 50% restante hasta completar la totalidad del monto reclamado.

El acta fue suscripta por los delegados gremiales de AOMA y homologada este jueves por la autoridad laboral, disponiéndose el depósito del saldo pendiente en las cuentas de cada trabajador.