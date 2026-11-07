Cinco líneas de colectivos de RedTulum modificarán parcialmente sus recorridos en San Juan desde este sábado 7 de noviembre. La medida fue anunciada por los responsables del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Coordinación de RedTulum para conectar mejor escuelas, hospitales y áreas comerciales. El organismo dispuso que los ajustes se mantendrán a prueba durante un plazo de 60 días.

La línea 321, encargada de unir Capital con el departamento 9 de Julio, sufrirá modificaciones en su tramo habitual. Los colectivos pasarán por las arterias Gilberto Sánchez, Diagonal San Martín y Bilbao antes de reincorporarse a la trayectoria usual.

La línea 363 adoptará una variante temporal durante el trayecto programado para sus unidades. El itinerario incluirá un desvío por La Plata, Calle 12, Santa Fe, Malvinas Argentinas y nuevamente La Plata para luego seguir la ruta habitual.

La línea 345 presentará variaciones operativas en la circulación dentro de la zona establecida. Las unidades modificarán parcialmente su paso por las calles Independencia y Rawson antes de retomar el itinerario tradicional del servicio.

La línea 340 circulará por la arteria Juan José Bustos e ingresará de manera directa por Fray M. Esquiú. Luego retomará Juan José Bustos, continuará por Paula Albarracín de Sarmiento, P. Mario Ianelli y Cabot, volviendo a Juan José Bustos.

La línea 3, que realiza el traslado entre Capital y Caucete, alterará su recorrido habitual por varias calles. El colectivo circulará por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca para empalmar con su trazado original.

Desde la Coordinación de RedTulum explicaron que "los cambios serán evaluados durante 60 días para medir su impacto en la movilidad y determinar si se mantienen de manera definitiva". Toda la información de paradas se encuentra en la aplicación oficial.