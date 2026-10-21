Cinco detenidos por el brutal asalto al ciclista Comastri

La investigación por el violento asalto a la familia Comastri sumó cinco detenidos este miércoles. Se trata de cuatro adultos y un adolescente de 16 años, sospechados de haber participado en el ataque ocurrido el domingo 11 de octubre en una vivienda de Rivadavia, donde Carlos “Pollo” Comastri fue brutalmente golpeado y sus padres amenazados con un arma de fuego.

Las detenciones se concretaron a las 9, después de una investigación encabezada por la Brigada Oeste, a cargo del comisario Ríos, junto con la Unidad Fiscal de Análisis de las cámaras de seguridad. La fiscal Claudia Salica confirmó que los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos previos al asalto e identificar dos vehículos presuntamente vinculados con el hecho.

Se trata de una Renault Traffic blanca y un Peugeot 206 color champagne. Según explicó la funcionaria, la camioneta circuló por las inmediaciones de la vivienda y se detuvo a pocos metros, mientras que el automóvil habría funcionado como apoyo. La Justicia busca determinar si sus titulares tuvieron participación en el robo o si los vehículos habían sido vendidos sin completar la transferencia.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre, cuando Carlos Comastri, de 44 años, salía de la casa de sus padres, ubicada sobre calle Meglioli. En ese momento fue sorprendido por tres delincuentes, que lo golpearon en la cabeza con una barreta y le provocaron una fractura de cráneo.

Después ingresaron a la vivienda, donde estaban sus padres, y exigieron la entrega de 500.000 dólares. Los asaltantes los amenazaron con un arma de fuego y, al no encontrar esa suma, revolvieron la propiedad y maniataron a uno de los integrantes de la familia. Finalmente, escaparon con una billetera que contenía $120.000, una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos del comercio familiar.

Comastri debió ser internado en la Clínica San Juan, pero recibió el alta médica el lunes 12 de octubre y quedó fuera de peligro.

La fiscal también confirmó que los detenidos, incluido el adolescente, estarían vinculados con el caso de abuso y robo que sufrió la familia Flores en Concepción meses atrás. El menor ya había tenido intervención de la Justicia de Menores por ese episodio.

Ahora, la investigación avanzará con el análisis de los elementos secuestrados, entre ellos pasamontañas, precintos y barretas encontrados en uno de los vehículos. Los pesquisas buscan determinar si fueron utilizados durante el ataque o si pueden relacionarse con otros hechos delictivos.

La hipótesis inicial es que el asalto fue cometido por varias personas con una logística de apoyo. Además, los investigadores deberán esclarecer por qué los delincuentes exigieron una suma tan elevada y si contaban con información previa sobre la familia.

La causa será formalizada bajo la calificación provisoria de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma. La Fiscalía solicitará la audiencia de control de detención y formalización para avanzar en la atribución de responsabilidades.