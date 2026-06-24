El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) abrió este martes los sobres de licitación para nueve áreas mineras en Iglesia y Calingasta. Cinco empresas superaron el primer filtro y competirán por explorar cobre y oro. La inversión estimada podría alcanzar los 30 millones de dólares, teniendo en cuenta procesos similares anteriores, según anticipó la presidenta del Ipeem, Natalia Marchese, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La licitación se divide en dos etapas. En el primer sobre se evalúa la capacidad técnica, financiera y legal de las compañías. En un principio, ocho empresas compraron los pliegos licitatorios, pero sólo cinco se presentaron. Marchese explicó que "las cinco empresas han estado con sus papeles en regla, o sea, correctamente pueden continuar con la licitación hasta la apertura del segundo sobre". Ese segundo paso se concretará en 30 días, cuando cada firma detalle por qué área oferta y el monto de inversión que prevé destinar.

Las empresas que presentaron ofertas son: Pampa Exoloración S.A; Minera del Carmen S.A; Compañia Minera Aguilar San Juan; Las Pailas SRL; Kopano Cobre S.A.

Las áreas licitadas abarcan 23 derechos mineros. En Iglesia se incluyen Bordo Atravesado, Josefina, Patri, Arroyo de los Amarillos y Marianela. En Calingasta son León, Rincones de Araya, Margaritas y Calderón–Calderoncito. Algunas de estas zonas ya tuvieron exploraciones previas de empresas internacionales.

Sobre el potencial de las áreas, Marchese precisó: "Son mineralización de cobre, oro". Agregó que "depende el área, es la inversión que va a hacer la empresa. Pueden ofrecer de 3 a 20 a 30, depende los trabajos que tengan cada una de las propiedades y los que se piensan hacer". En licitaciones anteriores, el Ipeem registró inversiones récord de "50 millones de dólares".

La funcionaria también destacó que algunas áreas, como Rincones de Araya y Calderón–Calderoncito, están más avanzadas: "Eso ya tiene ya sondajes, entonces ya está más avanzado y con más trabajos esas zonas", afirmó.

Según fuentes oficiales, el llamado forma parte de la política provincial impulsada por el gobernador Orrego, con la gestión del ministro de Minería, Perea, y la propia Marchese. El Ipeem ya tiene contratos vigentes con Barrick (Veladero), Los Azules, Vicuña y Altar, en distintas etapas de exploración y, en el caso de Veladero, en explotación.

Actualmente, el Ipeem cuenta con alrededor de 10 áreas bajo contrato y posee una reserva de más de 20 áreas listas para ser licitadas, segùn prcisó la fncionaria.

Marchese adelantó que "la idea es que apenas terminemos esta licitación hagamos la apertura de una segunda licitación de este año para un par de áreas bastante interesantes que estamos preparando también para cobre y para oro".

Con este proceso, San Juan busca mantener el ritmo de exploración minera, considerado clave para la generación de futuros proyectos y la continuidad de la actividad en el largo plazo.