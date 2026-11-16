Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Holanda avanzan en un acuerdo con Ruanda para establecer centros de retorno de migrantes expulsados de la Unión Europea. La iniciativa busca acelerar las deportaciones de personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas y que agotaron las vías legales para permanecer en el bloque, aunque ya genera cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.

El proyecto será presentado en una conferencia de prensa en Viena y forma parte de una estrategia para aumentar las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa. La propuesta se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea, que habilita a los Estados miembros a establecer centros fuera del territorio comunitario.

Cómo funcionaría el proyecto piloto

La intención es que los primeros centros comiencen a funcionar en 2027, inicialmente a través de una experiencia piloto de escala reducida. Según fuentes diplomáticas, cada uno de los cinco países enviaría en una primera etapa alrededor de 20 personas, probablemente hombres adultos cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente.

El objetivo inicial será evaluar el funcionamiento del mecanismo y anticipar posibles dificultades logísticas y jurídicas. Las instalaciones no serían centros de detención cerrados, sino espacios de acogida donde los migrantes podrían recibir asistencia y programas de formación profesional.

Ruanda también podría contar con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brindaría asistencia sobre el terreno. Los gobiernos europeos buscan que el mecanismo facilite las expulsiones y, al mismo tiempo, funcione como un elemento disuasorio frente a nuevos intentos de ingreso irregular.

Los cuestionamientos por los derechos humanos

La iniciativa despertó preocupación entre organizaciones humanitarias, que advierten sobre las condiciones de recepción y la responsabilidad de los gobiernos europeos ante posibles vulneraciones de derechos. El Consejo de Europa ya había advertido en julio sobre los riesgos que podrían representar estos centros para las personas trasladadas.

También existen cuestionamientos por la situación política de Ruanda, cuyo gobierno es acusado por organizaciones internacionales de reprimir la disidencia y restringir las libertades políticas. Los críticos sostienen que será difícil garantizar mecanismos de protección y reclamo para quienes sean enviados al país africano.

Un mecanismo que podría ampliarse

Los defensores del plan consideran que la posibilidad de ser trasladados a un tercer país podría desalentar los viajes irregulares hacia Europa. Sin embargo, sus detractores cuestionan que exista evidencia de que el endurecimiento de los controles y las deportaciones reduzca la migración a largo plazo.

Ruanda ya había acordado recibir migrantes expulsados de Estados Unidos y también había sido elegida para un plan similar impulsado por el Reino Unido, que fue abandonado después de que el Tribunal Supremo británico lo declarara ilegal en 2023. Si la experiencia europea resulta exitosa, los cinco gobiernos no descartan extender el mecanismo a otros países receptores, entre ellos Uganda y Uzbekistán.