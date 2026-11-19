Cinco policías quedaron con prisión preventiva por la muerte de Franco Nahuel Jara, en una audiencia que dejó fuertes cruces, declaraciones de los propios imputados y nuevas sospechas sobre el procedimiento que terminó con la vida del hombre de 31 años. El fiscal Roberto Ginsberg también advirtió que la investigación podría sumar nuevos involucrados y confirmó que este viernes se realizará una Cámara Gesell a uno de los hijos de la víctima, quien habría presenciado el presunto ataque contra su padre.

Cinco policías imputados y presos

La jueza Mabel Moya dispuso cuatro meses de prisión preventiva para Juan Eduardo Zamora, Félix Nicolás Godoy, Arnaldo Leopoldo Zalazar y Juan Ignacio Recio. Los cuatro fueron imputados por allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio agravado por la calidad funcional del autor.

En tanto, Emiliano Nahuel Cabrá García también quedó imputado, aunque por una acusación diferente. La Fiscalía le atribuyó los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Para él, la magistrada ordenó tres meses de prisión preventiva.

Los cinco efectivos deberán cumplir las medidas de coerción en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación penal preparatoria fue formalizada por el plazo de un año.

Los policías negaron haber entrado a la vivienda

Durante la audiencia, tres de los efectivos imputados, Juan Eduardo Zamora, Emiliano Cabrá y Juan Ignacio Recio, prestaron declaración y rechazaron la reconstrucción de los hechos planteada por la Fiscalía.

Los policías sostuvieron que nunca ingresaron a la vivienda de Franco Jara y que todo lo ocurrido durante el procedimiento se desarrolló en la vereda de la casa. Además, afirmaron que actuaron cumpliendo órdenes de su superior, el oficial inspector Alfredo Ramos.

Sus declaraciones formaron parte de una audiencia en la que se discutió el accionar policial previo al traslado de Jara a la Comisaría 18ª de Albardón.

La sospecha de un cuchillo plantado

Uno de los señalamientos más fuertes realizados por el fiscal Roberto Ginsberg estuvo relacionado con un cuchillo que, según la hipótesis de la Fiscalía, los policías le habrían colocado a Jara para justificar su accionar durante el procedimiento.

Ginsberg sostuvo que ese elemento presenta una particularidad: aparece en los registros policiales como un objeto secuestrado dos días antes, durante un operativo realizado en la zona de La Bebida, en Rivadavia.

Este dato abrió otro interrogante dentro de la investigación, ya que la Fiscalía busca determinar cómo llegó ese cuchillo a formar parte del procedimiento que terminó con la muerte de Jara y cuál fue su utilización en la reconstrucción de los hechos.

Una Cámara Gesell al hijo de Jara

Otra de las medidas importantes que dejó la audiencia se concretará este viernes. Uno de los hijos de Franco Jara será entrevistado en Cámara Gesell, debido a que, según los relatos de testigos incorporados a la causa, habría presenciado el presunto ataque contra su padre dentro de la vivienda.

Su testimonio podría aportar información clave para reconstruir lo ocurrido antes de que Jara fuera trasladado a la dependencia policial.

Ginsberg no descartó más imputaciones y apuntó al 107

El fiscal Roberto Ginsberg también sostuvo que la investigación todavía no está cerrada y que, a medida que avance la recolección de pruebas, podrían surgir nuevas detenciones e imputaciones.

Además, no descartó investigar el accionar del personal médico del servicio de emergencias 107 que intervino cuando Jara se encontraba en la dependencia policial.

Según lo expuesto, durante la primera asistencia los profesionales habrían indicado que el hombre estaba bien de salud. Sin embargo, aproximadamente dos horas después tuvieron que regresar y, en esa segunda intervención, Jara ya había fallecido.

La Fiscalía buscará determinar qué ocurrió durante ese intervalo y si existió alguna responsabilidad en la atención médica que recibió la víctima.

El reclamo de la hermana de Franco Jara

Al finalizar la audiencia, Yenifer Jara, hermana de la víctima, manifestó su conformidad con las prisiones preventivas dictadas contra los cinco policías imputados.

Sin embargo, también expresó la impotencia que sintió al escuchar que los efectivos negaban haber ingresado a la vivienda de su hermano. La mujer cuestionó esa versión y sostuvo que le arrebataron a su hermano cuando no estaba haciendo nada.

La familia espera que la investigación avance y que se pueda determinar la responsabilidad de todos los involucrados en el procedimiento que terminó con la vida de Franco Jara, de 31 años y padre de cuatro hijos.