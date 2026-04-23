La gastronomía hogareña presenta alternativas que "abrigan, rinden y permiten aprovechar lo que tenemos en casa" logrando platos "bien caseros, rendidores y para abrigarse por dentro". El guiso carrero, "el clásico que nunca falla", utiliza 300 g de carne vacuna, cebolla, zanahoria, papa, medio morrón y puré de tomate para aportar 420 kcal por porción.

Por su parte, la versión oriental es un menú "rápido y lleno de sabor" de 350 kcal con 200 g de fideos tipo ramen o spaghetti, pechuga de pollo o tofu, zucchini, ajo, jengibre y salsa de soja.

También se ofrece una propuesta de 250 kcal "ideal para una cena ligera" con 120 g de fideos, tomate, espinaca y hierbas como orégano o tomillo. Para los amantes del cerdo, existe una receta de 460 kcal definida como "sabroso y bien casero" que lleva 300 g de carne con poca grasa, tomate triturado y condimentos como pimentón o comino.

Finalmente, se destaca una opción de 330 kcal con 150 g de fideos y albóndigas de lentejas procesadas con avena o pan rallado, sumando cebolla, morrón y tomate al natural.

En cuanto a los secretos de cocina, se establece que "los fideos siempre van al final" y se recalca que "los condimentos le dan personalidad al plato" para darles carácter. Al momento de la cocción, "la mejor opción es tenerlo caliente en una ollita aparte" respecto al caldo para cubrir la preparación antes de bajar el fuego y tapar la olla.

Además, se menciona que esta es "la receta que La Joaqui quiere cocinar en Masterchef" sobre la versión que utiliza fideos moñitos. La meta es presentar "una tradicional, una de inspiración oriental, una liviana, otra con carne de cerdo y una opción 100% vegetal con albóndigas" para los días de bajas temperaturas.