Durante la Gala de Premiación de la XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, celebrada en el Salón Grazia del departamento Pocito, cinco etiquetas pertenecientes a cuatro valles vitivinícolas de San Juan y La Rioja fueron galardonadas con la máxima distinción de Gran Oro al alcanzar una calificación de 96 puntos.

Los vinos distinguidos con el Gran Oro fueron Pampa del cura, Malbec 2021, de Bodega Aguas del Cura S.A; Sorocayo Malbec 2025, de Bodega Finca Basin S.A.; Casa Montes Malbec - Petit Verdot - Cabernet Franc - Syrah 2021, de Bodegas y Viñedos Casa Montes S.A.; Raza Argentina Blend de Blancas Torrontés - Chardonnay 2026, de La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda.; y finalmiente, Aya Malbec 2023, de Bodega Viñedos Pie de Palo S.A.

Bajo el lema "Donde los valles se encuentran", el certamen distinguió ejemplares provenientes de cuatro geografías muy diversas: el Valle de Iglesia y el Valle de Calingasta (al pie de la cordillera), el Valle de Tulum (corazón vitivinícola histórico de San Juan) y el Valle de Famatina (La Rioja).

Evaluación a ciegas

El certamen nacional es organizado por el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, con el auspicio del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo en Innovación.

En esta edición 2026, el jurado evaluó a ciegas un total de 376 muestras provenientes de 14 provincias argentinas bajo la normativa estricta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). En total, la gala entregó 216 galardones, entre las cuales son 118 Medallas de Plata (para puntajes entre 86 y 90 puntos), 92 Medallas de Oro (para calificaciones de 91 a 94 puntos); cinco Gran Oro (96 puntos); y la Mención Especial Oro (94 puntos).

La firma con mayor cantidad de reconocimientos en el certamen fue La Riojana Cooperativa, que cosechó un total de 15 medallas a lo largo de la noche.

La variedad Malbec se consolidó como la gran protagonista de la edición, estando presente en 90 de los 216 vinos premiados y formando parte de cuatro de los cinco ejemplares con Gran Oro. Por su parte, la cepa Torrontés ocupó el segundo lugar en número de distinciones con 25 premios y se destacó al integrar el único vino blanco que obtuvo el Gran Oro (Raza Argentina Blend de Blancas).

Asimismo, el concurso reflejó el crecimiento de las variedades patrimoniales y las nuevas tendencias de elaboración, con el Callia Criolla 2026, de Bodegas Salentein, obtuvo Medalla de Oro con 91 puntos. En Vinos Naranjos, fue el de Piedras Bayas Naranjo 2026, de Bodega Entre Tapias, fue reconocido con 87 puntos (Medalla de Plata).

Entre los cortes no habituales, resultó el Hollejos Exotic Blend Pinot Noir - Cabernet Sauvignon 2023, de Bodega y Viñedos San Sebastián, con 88 puntos y una Medalla de Plata.

La ceremonia de premiación reunió a más de 300 invitados especiales, entre autoridades provinciales, enólogos, sommeliers, bodegueros y representantes de las marcas auspiciantes del sector vitivinícola.