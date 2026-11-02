La aparición de ondulaciones en distintos sectores de la avenida de Circunvalación generó consultas sobre el estado de la obra y cuándo se realizarán las correcciones. El ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, explicó que primero se completará la repavimentación de los dos anillos y que, una vez finalizada esa etapa, se intervendrá puntualmente en los tramos que presenten deformaciones. También señaló que esos arreglos no demandarán meses de trabajo en cada sector.

"Se va a pavimentar todo el anillo completo. Se dará una vuelta completa por los dos anillos, tanto el externo como el interno. Una vez que terminemos la repavimentación, habrá algunos puntos en los que seguramente tendremos que trabajar por las ondulaciones", indicó el funcionario en diálogo con DIARIO HUARPE.

En ese sentido, el ministro Fernando Perea sostuvo que las irregularidades pueden aparecer durante el proceso de consolidación del asfalto y que deberán evaluarse una vez que finalicen los trabajos generales. Según explicó, se trata de una intervención sobre una infraestructura que llevaba décadas sin recibir un mantenimiento integral.

Cuándo corregirán las ondulaciones

El ministro precisó que las reparaciones se realizarán después de completar la repavimentación de ambos anillos. De esa manera, el Gobierno podrá identificar los sectores en los que el pavimento haya cedido o presente deformaciones y avanzar con las correcciones necesarias.

"Una vez que completemos todo el anillo, se va a trabajar puntualmente sobre esos sectores. Son trabajos que pueden llevar dos días, no cinco o seis meses", aseguró Perea al referirse a los plazos de las intervenciones.

Además, explicó que la habilitación del tránsito durante la ejecución de la obra puede influir en el comportamiento de la nueva carpeta asfáltica. En algunos puntos, el paso de los vehículos puede provocar asentamientos que deberán ser corregidos posteriormente.

La comparación con los trabajos en avenida Libertador

Para explicar el proceso, Perea recordó lo ocurrido durante la repavimentación de avenida Libertador, cuando también aparecieron cuestionamientos por el estado inicial de la superficie.

"Cuando colocamos la primera capa recibimos muchas críticas porque decían que estaba ondulada o que estaba mal hecha. Sin embargo, hoy quienes circulan por Libertador pueden comprobar que quedó en buenas condiciones", manifestó.

Por último, el ministro pidió paciencia durante el desarrollo de la obra y remarcó que Circunvalación no recibía una intervención de estas características desde hacía aproximadamente 40 años.

"Es una repavimentación de una obra que llevaba cuatro décadas sin mantenimiento. Cuando habilitamos el tránsito, el pavimento puede ceder en algunos puntos. Una vez que terminemos los dos anillos, vamos a trabajar específicamente en los tramos donde eso ocurra", concluyó.