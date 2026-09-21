La cirugía ortognática va mucho más allá de un cambio estético: permite corregir alteraciones en la posición de los maxilares que pueden comprometer la mordida, la masticación, la respiración y la armonía facial. Así lo explicó el odontólogo Santiago Molina, especialista en cirugía maxilofacial, durante su visita a Salud & Bienestar.

“La cirugía ortognática es el tratamiento mediante cirugía de los maxilares para tratar deformidades faciales”, señaló Molina.

Según explicó, el procedimiento apunta a tres aspectos principales: la estética del rostro, la funcionalidad y la vía aérea. Una posición inadecuada de los maxilares puede provocar problemas para masticar o hablar y, en algunos casos, dificultades respiratorias. También puede indicarse en algunos pacientes con apnea del sueño o ronquidos.

Señales que pueden llevar a consultar

Un maxilar ubicado demasiado hacia adelante o hacia atrás, una mala mordida y dificultades para hablar o masticar pueden motivar una evaluación. También hay señales vinculadas al descanso.

Dr. Santiago Molina, odontólogo especialista en cirugía maxilofacial.

“Dormir con la boca abierta, roncar demasiado, despertar de noche, tener cansancio diurno, eso también son señales”, indicó.

El diagnóstico comienza con la consulta clínica y, según cada caso, se complementa con radiografías, tomografías, fotografías y escaneos intraorales. Molina explicó que estos estudios se incorporan a un software que permite planificar en tres dimensiones y analizar las proporciones faciales, la mordida y la vía aérea.

En la mayoría de los pacientes, la ortodoncia forma parte del tratamiento antes, durante o después de la intervención. Puede haber excepciones cuando la indicación está relacionada con problemas respiratorios y la persona ya presenta una mordida normal.

Planificación 3D y recuperación

La intervención se realiza bajo anestesia general. Molina detalló que, en su práctica, el procedimiento quirúrgico dura unas tres horas y los abordajes se hacen por dentro de la boca. Mediante una técnica mínimamente invasiva se realizan cortes controlados en los huesos para movilizar los maxilares hasta la posición planificada.

“Yo genero guías de posición”, explicó sobre la planificación digital que utiliza durante la operación. Una vez alcanzada la ubicación prevista, las estructuras se fijan con placas de titanio.

Según Molina, con la técnica mínimamente invasiva que utiliza, la recuperación se redujo considerablemente frente a los abordajes clásicos. La inflamación más marcada suele concentrarse en la primera semana y, hacia la segunda, muchos pacientes pueden retomar actividades como trabajar o estudiar. El ejercicio físico requiere otros tiempos y autorización profesional.

Para quienes tienen síntomas pero postergan la consulta por temor o desconocimiento, dejó un mensaje:

“Que se animen, que hoy la medicina y la odontología han evolucionado muchísimo”.

Además, anticipó que San Juan recibirá por primera vez, en mayo del próximo año, un congreso de cirugía maxilofacial con especialistas nacionales e internacionales.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, y también puede verse a través de Kick y YouTube.