Claudio “Chiqui” Tapia y Lionel Scaloni se reunieron este viernes en el predio de Ezeiza para avanzar en las negociaciones por la continuidad del entrenador al frente de la Selección Argentina. El contrato actual del técnico vence en diciembre y, por el momento, todavía no existe un acuerdo definitivo.

La reunión fue difundida por la propia AFA a través de sus canales oficiales y representó una nueva señal de acercamiento entre las partes después de varias semanas de incertidumbre sobre el futuro de Scaloni.

El entrenador había dejado abierta la posibilidad de continuar al frente del seleccionado y en los últimos días se mostró dispuesto a escuchar las propuestas de la dirigencia. La AFA ya le presentó distintas alternativas para extender el vínculo más allá de diciembre.

Una de esas fórmulas contempla un esquema de renovación por dos años con posibilidad de extenderlo por otros dos, en lugar de firmar directamente hasta el Mundial de 2030. Esa variante forma parte de las conversaciones que mantienen ambas partes.

La negociación llega después del Mundial 2026, en el que Argentina alcanzó la final y perdió ante España. Tras el torneo, Scaloni puso en duda su continuidad y durante varias semanas no hubo señales claras sobre una posible renovación.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en los últimos días. El DT volvió al país para conducir la primera ventana internacional posterior al Mundial y retomó el trabajo en el predio Lionel Andrés Messi junto a sus colaboradores.

Scaloni conduce a la Selección Argentina desde septiembre de 2018. Durante su ciclo consiguió cuatro títulos: la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024.

La reunión con Tapia se produjo mientras el plantel se prepara para la triple fecha de amistosos prevista para los próximos días. La agenda oficial incluye entrenamientos en Ezeiza y una conferencia de prensa de Scaloni programada para el martes 29 de septiembre.

Por ahora, la continuidad no está cerrada. Sin embargo, el encuentro entre el presidente de la AFA y el entrenador marca un nuevo paso dentro de una negociación que continuará en los próximos días.